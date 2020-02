Botafogo visita o invicto Caxias em busca de vaga na 2ª fase da Copa do Brasil

Em busca da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, o Botafogo vai até o Rio Grande do Sul, nesta quarta-feira, para enfrentar o Caxias, às 21h30, no Estádio Centenário. Diante das dificuldades financeiras vividas pelo clube carioca, a classificação é de suma importância, pois renderia R$ 650 mil aos cofres alvinegros.

Como está mais bem colocado no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o Botafogo tem a vantagem do empate. Quem passar encara Toledo-PR ou Náutico na segunda fase.

A tarefa do Botafogo, porém, não será fácil. O Caxias ainda não perdeu no Campeonato Gaúcho e está na liderança do Grupo B, com dez pontos em quatro jogos. No entanto, o recente retrospecto na Copa do Brasil não é nada animador. Nas últimas três participações, o time caiu ainda na primeira fase.

O clube gaúcho vai manter a base que vem atuando no Estadual. O técnico Rafael Lacerda e o lateral-esquerdo Eduardo Diniz estão suspensos porque foram expulsos na derrota para o Manaus, na Série D do Brasileiro do ano passado.

Na briga por uma vaga na semifinal da Taça Guanabara, o Botafogo deixa o estadual um pouco de lado e foca no difícil jogo no Sul. Isso é o que espera o técnico Alberto Valentim. “Não é o mais importante (jogo), mas um dos. Viramos a chave agora para a Copa do Brasil. É um jogo muito difícil, o Caxias vem muito bem no campeonato”, ponderou o treinador.

O time será um pouco diferente em relação ao que venceu o Vasco, por 1 a 0, no clássico do último domingo. Poupados, o zagueiro Joel Carli e o volante Cícero estão de volta. O atacante Pedro Raul, com dores musculares, é baixa.