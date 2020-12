Botafogo visita o Coritiba em busca de vitória que não soma há mais de dois meses

Sete derrotas seguidas, oito pontos atrás do primeiro time fora da zona de rebaixamento do Brasileirão, há mais de dois meses sem ganhar e na última colocação. Vivendo uma de suas maiores crises da história, o Botafogo tenta juntar forças e mostrar brio para ainda buscar um milagre na temporada. Engatar série de triunfos é o único caminho para os cariocas ainda sonharem com a manutenção na elite. A começar por este sábado, às 21 horas, em visita ao também ameaçado Coritiba, diante de quem tentará voltar a festejar um triunfo.

Desde 11 de outubro, quando fez 2 a 1 sobre o Sport, no Recife, que o Botafogo não ganha. São 12 jogos de jejum no período, eliminação na Copa do Brasil diante do Cuiabá e a consequente última colocação do Brasileirão. Por honra, a ordem é começar a melhorar os números.

Com uma leve melhora apresentada na estreia do técnico Eduardo Barroca à beira do campo na rodada passada, diante do Internacional, os botafoguenses acreditam que podem sonhar com dias melhores. Não fosse a falha na cobrança de falta que acabou “entregando” o jogo, e os cariocas podiam ter somado ponto no Sul. Perderam por 2 a 1.

Vão tentar voltar a pontuar na visita ao Coritiba, também ameaçado. Com Kalou ao lado de Pedro Raul na frente, e a defesa reforçada com Marcelo Benevenuto e Rafael Forster, a ideia é explorar um possível desespero dos paranaenses, também sem ganhar desde outubro, e sem treinador, para retornar ao Rio com os tão sonhados três pontos.

Barroca acredita no milagre de salvar o Botafogo da iminente queda. Seria a terceira da história. O treinador vive elevando o moral do elenco, mas proibiu as contas no clube. A ideia é dar um passo de cada vez para chegar nas rodadas finais em condições de brigar para não cair.

Além do Coritiba, o Botafogo encara outros dois rivais ameaçados nas próximas três rodadas: Athletico-PR e Vasco. Antes, ainda recebe o Corinthians. Bruno Nazário e Victor Luís serão os desfalques no Couto Pereira. Ambos cumprem suspensão.

Veja também