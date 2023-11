Botafogo visita Bragantino e busca desencantar após 4 derrotas para ressurgir no Brasileirão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/11/2023 - 5:30 Para compartilhar:

Após sofrer duas viradas históricas para Palmeiras e Grêmio, ambos por 4 a 3, o Botafogo tem novo confronto direto na briga pelo título do Brasileirão. O time carioca, que acumula quatro derrotas consecutivas, busca a reabilitação diante do Red Bull Bragantino neste domingo, às 16h, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, pela 34ª rodada.

Apesar dos seguidos tropeços, o Botafogo continua na liderança, com 59 pontos, assim como Grêmio e Palmeiras. O time carioca ainda tenta conviver com a pressão, que tem aumentado, ainda mais sobre o técnico Lúcio Flávio. Em princípio escolhido pelos próprios jogadores para terminar a temporada no lugar de Bruno Lage, ele vai ser substituído e pode comandar o time sub-23 ou fazer parte da comissão técnica.

No início da sexta-feira à noite, a direção confirmou o acerto com Tiago Nunes, que precisa apenas se desligar do Sporting Cristal, do Peru. O clube desmentiu o contato com Cuca, que foi cogitado ao lado de Vanderlei Luxemburgo. Seriam opções para “apagar o incêndio” em General Severiano.

Mas Lúcio Flávio viajou com a delegação para a cidade de Atibaia, vizinha de Bragança Paulista, onde está concentrada. Ele contará o retorno do atacante Tiquinho Soares, que cumpriu suspensão na derrota para o Grêmio, em São Januário, após o Botafogo abrir 3 a 1 no placar e levar a virada.

O atacante, no entanto, vem passando por problemas particulares, o que estaria afetando o seu desempenho dentro de campo. Mesmo assim é provável que entre no lugar de Diego Costa. “Se queremos ser campeões, nós temos que chegar lá e vencer o jogo para mudar de fato essa questão dos resultados. Acho que é uma questão até moral que nós temos como instituição e clube”, afirmou o pressionado técnico botafoguense.

O Red Bull Bragantino, por outro lado, está em lua de mel com a torcida, já que não era esperado que o time brigasse pelo título. Na tabela de classificação, é o quarto colocado, com 58, e vem de derrota para o São Paulo por 1 a 0, na Vila Belmiro, onde o time não teve uma boa atuação.

O técnico português Pedro Caixinha não terá o atacante Helinho, um dos destaques deste bom momento. Vitinho e Thiago Borbas brigam pela posição, mas o primeiro é favorito por ter características semelhantes ao titular.

“Faltam seis jogos. Não vamos mudar a forma de ser e estar porque aconteceu uma coisa que às vezes acontece no futebol, que é perder, penso que, mesmo assim, somos a equipe que menos perdeu. E vamos pensar sempre na próxima partida”, disse Caixinha, repetindo seu discurso desde a ascensão do time na competição.

