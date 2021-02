Botafogo vence Pérolas Negras e assume a liderança do Campeonato Carioca Feminino As Gloriosas estão invictas na competição e já somam 15 pontos. Até aqui, são 28 gols marcados e um gol sofrido

Na tarde deste domingo, o Botafogo derrotou o Pérolas Negras por 3 a 0, no estádio Nilton Santos, em partida válida pela quinta rodada da Taça Guanabara, Campeonato Carioca. Com o resultado, as Gloriosas assumiram a liderança da competição, com 15 pontos conquistados. Os gols da partida foram marcados por Gaby Louvain, Brenda e Vivian.

+ Botafogo renova contrato da meio-campista Gaby Louvain

Com apenas dois minutos de jogo, o Botafogo abriu o placar. A meio-campista Gaby Louvain conseguiu um roubo de bola e bateu cruzado para por as Gloriosas à frente do placar.

O Botafogo voltou ligado para a segunda etapa e, com apenas três minutos de jogo, para Brenda, com passe de Chay, ampliar a vantagem no placar. Quatro minutos depois, Vivian pegou rebote no chute de Gaby e deu números finais a vitória Alvinegra.

Com o resultado, as Gloriosas mantém a invencibilidade no Campeonato Carioca e já somam 15 pontos. Até aqui são 28 gols marcados e apenas um sofrido. O próximo compromisso é no clássico contra o Flamengo, na próxima quarta-feira, às 15h.

LIDERANÇA ALVINEGRA! ⭐️ No Estádio Nilton Santos, as Gloriosas venceram o Pérolas Negras por 3 a 0 e assumiram a primeira colocação do Campeonato Carioca. Os gols do Fogão foram marcados por Gaby Louvain, Brenda e Vivian. Vitor Silva/BFR pic.twitter.com/KzmjqbEYoj v — Botafogo Futebol Feminino (@BotafogoFem) February 28, 2021

+ Botafogo renova contratos e espinha dorsal do time feminino será mantida

CONFIRA A NOTA DO BOTAFOGO QUE FALA SOBRE A PARTIDA

O futebol feminino do Botafogo segue fazendo bonito após o acesso à elite do futebol nacional. O desafio da vez é o Campeonato Carioca e as Gloriosas assumiram a liderança da Taça Guanabara de forma invicta após a vitória por 3 a 0 diante do Pérolas Negras, neste domingo, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela 5ª rodada da competição.

Com o resultado as alvinegras somam 15 pontos e o total de 29 gols marcados e apenas 1 sofrido. As Gloriosas voltam a campo na próxima quarta-feira, às 15h, no clássico diante do Flamengo, no CEFAT.

O jogo



As Gloriosas jogaram pela primeira vez na Temporada 2021 no Estádio Nilton Santos e foram buscar a liderança da Taça Guanabra diante do Pérolas Negras com uma artilharia pesada à disposição. Brenda e Kamilla, ambas com até então seis gols na competição, formaram a linha de frente. Mas também foi dia de gente nova marcar o primeiro gol pelo Botafogo. No primeiro minuto da partida, a jovem Gaby Louvain roubou a bola na entrada da área, bateu firme sem defesa para a goleira e marcou o primeiro no palco especial. 1 a 0 Fogão!

O Glorioso voltou para o segundo tempo com o mesmo ímpeto da etapa inicial e novamente marcou nos primeiros minutos. Após boa triangulação, Chaiane acionou Brenda, que invadiu a área e só tirou da goleira. Botafogo 2 a 0 e o sétimo gol de Brenda na Taça Guanabara.

A equipe alvinegra cresceu ainda mais na partida e ampliou o marcador aos 7. Kamilla cruzou na área, Gaby Louvain bateu forte para o gol e a goleira do Pérolas fez a defesa parcial. Vivian, atenta ao rebote, foi lá e anotou o seu segundo gol no Carioca. Botafogo 3 a 0.

O time de Gláucio Carvalho, solto no partida, seguiu dominando as chances de gol. Aos 18, Kélen aproveitou a desatenção na saída de bola do Pérolas, emendou um petardo e parou no travessão. Aos 30, Kélen parou na defesa da goleira após contra-ataque puxado em alta velocidade pelo Botafogo. O Fogão seguiu pressionando o adversário, criou chances, mas não alterou mais o marcador.

No fim, vitória em casa, liderança assegurada e uma campanha sólida em construção. Time forte e unido para enfrentar o clássico na rodada seguinte.

Botafogo: Rubi; Mylena, Amanda, Káren e Chaiane; Cris, Gaby Louvain, Vivian e Kamilla; Brenda e Kélen.

Suplentes: Mayara, Bruna, Carol Carioca, Thaísa, Laura, Bia, Verônica, Karol Lins, Driely e Juliana.

Treinador: Gláucio Carvalho

Assessoria de Imprensa

E MAIS:

E MAIS:

Veja também