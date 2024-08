Botafogo vence Palmeiras (2-1) na ida das oitavas da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/08/2024 - 0:46 Para compartilhar:

O Botafogo venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira (14), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, em partida disputada no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

O atacante Luiz Henrique abriu o placar para o time carioca aos 22 minutos com uma cabeçada. Mas a alegria da torcida alvinegra durou pouco já que Mauricio empatou para o ‘Verdão’ 10 minutos depois.

Antes do intervalo, Igor Jesus deu um belo chute, quase sem ângulo, da direita marcando o gol vitória para os donos da casa.

– Duelo de favoritos –

Muito se esperava da partida, o duelo de maior destaque destas oitavas de final, com dois fortes candidatos ao título, que não decepcionaram as expectativas.

Jogando em casa, o Botafogo buscou tomar a iniciativa, diante de um time do Palmeiras que mostrou mais uma vez sua consistência defensiva e as rápidas transições no ataque, embora tenha sentido falta de seu grande destaque, o jovem Estêvão, que começou como reserva.

Liderado por um incisivo Luiz Henrique, o Botafogo criou a primeira grande chance aos 6 minutos, quando o jovem ponta recebeu um passe longo e superou Murilo na velocidade. Ao entrar na área do Palmeiras, com o gol aberto, errou o chute por pouco.

Aos 22 minutos, Luiz Henrique não perdoou quando recebeu um cruzamento de fora da área de Igor Jesus. Ele se antecipou à defesa e finalizou de cabeça para o fundo da rede.

O Palmeiras não se deixou abater e reagiu rapidamente. Com muita pressão, acabou forçando um chute longo do goleiro Jhon, que foi recuperado por Gustavo Gómez no meio da área. O paraguaio deu assistência de cabeça para Raphael Veiga, que tocou de primeira para Rony. Este devolveu de cabeça e Mauricio, entrando na área, desferiu um chute cruzado empatando o jogo em 1 a 1.

Quando tudo parecia indicar que o jogo chegaria ao intervalo empatado, Igor Jesus recebeu um passe longo dentro da área, foi em direção à linha de fundo, marcado por Vitor Reis, e quase sem ângulo, surpreendeu Weverton com um chute de pé direito.

– Jogo esfria –

No segundo tempo, o jogo caiu em intensidade.

O Botafogo se limitou a controlar a partida e a tentar não correr riscos, principalmente com as saídas do argentino Thiago Almada e do venezuelano Jefferson Savarino, seus homens mais criativos no ataque.

No outro lado, o treinador do Verdão, o português Abel Ferreira, colocou em campo o jovem talentoso Estevão e o grande reforço desta temporada, Felipe Anderson, embora os dois, que voltaram à equipe depois de superar problemas físicos, tenham aparecido pouco.

Nos acréscimos, o Botafogo chegou perto do terceiro gol, com uma cabeçada do zagueiro Alexander Barboza em que a bola subiu demais.

Com este triunfo, o Botafogo só precisará de um empate na próxima quarta-feira, em São Paulo, para avançar às quartas de final, enquanto o Palmeiras será obrigado a vencer para se manter vivo.

Se o time paulista vencer por um gol de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis. E se for por dois ou mais gols, avançará direto para a próxima fase.

prb/cl/aam