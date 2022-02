Botafogo vence o Vasco no Maranhão e se recupera no Carioca Com gol de Erison, Botafogo vence clássico fora do Rio de Janeiro e volta aos resultados positivos no Estadual

O Botafogo se recuperou e reencontrou o caminho das vitórias no Campeonato Carioca. O Alvinegro derrotou o Vasco por 1 a 0 na noite deste domingo em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca em jogo disputado no Estádio Castelão, em São Luís-MA. Erison marcou o gol da partida.

A vitória faz o Botafogo ultrapassar o próprio Vasco na classificação do Estadual. A equipe comandada por Lúcio Flávio chegou a 13 pontos, mesma quantidade do Cruz-Maltino – mas a vantagem é no saldo de gols.

O Vasco volta aos gramados na próxima quinta-feira para enfrentar o Bangu às 20h30 em São Januário. Mais cedo, às 18h, o Botafogo medirá forças com o Resende no Estádio Nilton Santos.

PASSOU PERTO!

O clássico começou com emoções. O Botafogo teve uma chance de abrir o placar logo com cinco minutos de jogo. Após cobrança de escanteio, Carli desviou e Luiz Fernando, praticamente embaixo da trave, cabeceou por cima.

O que dava indícios de uma trocação de jogadas perigosas não se confirmou. O jogo esfriou após o lance: tanto Botafogo quanto Vasco tinham dificuldade para chegar ao ataque e a partida ficou amarrada.

EL TORO!

​O Botafogo soube aproveitar uma das poucas chances que apareceram. Em rápida trama, Raí encontrou Diego Gonçalves na ponta, o camisa 11 ciscou para cima do marcador e cruzou na medida para Erison completar de carrinho e correr para o abraço. O gol foi confirmado com auxílio do VAR, disponível apenas em clássicos no Carioca.

QUASE!

Assim como o Botafogo no primeiro tempo, o Vasco precisou de pouco tempo para arrancar suspiros dos torcedores na etapa complementar. Logo aos cinco minutos, Raniel acertou o travessão de Gatito com um forte chute após jogada pelo lado direito.

O lance animou o Vasco. O Cruz-Maltino cresceu na partida, passou a pressionar o Botafogo na busca de um gol e dominou as ações no Maranhão.

CHANCES DE OURO DESPERDIÇADAS!

Se o Vasco estava desesperado indo ao ataque, o Botafogo tinha campo para contra-atacar. A questão é que o Alvinegro não soube como aproveitar. O time de Lúcio Flávio desperdiçou três chances promissoras para marcar o segundo gol.

A primeira foi com Daniel Borges, que recebeu um passe muito longo de Juninho em um contra-ataque 2×1 e não passou por Thiago Rodrigues. A outra foi em cabeçada de Maranhão, sozinho na área. Por fim, Maranhão e Juninho se enrolaram dentro da área em outro lance dois contra um.

SUFOCO!

Para fechar a partida com tons de dramaticidade, o Vasco teve uma chance de empatar o duelo nos minutos finais. Após cruzamento do lado direito, Getúlio não conseguiu finalizar após confusão e a defesa do Botafogo afastou. No fim, a alegria no Maranhão foi gloriosa.

FICHA TÉCNICA

Vasco x Botafogo

​

Data/Hora: 13/02/2022, às 20h

Local: Estádio Castelão, São Luís (MA)

Árbitro: Wagner do Nascimento Magalhães

Assistentes: Michael Correia e Gustavo Mota Correia

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Cartões amarelos: Gabriel Pec, Léo Matos e Juninho (VAS); Juninho e Diego Gonçalves (BOT)

Cartões vermelhos:

Gols: Erison (0-1, 34’/1ºT)

VASCO: Thiago Rodrigues; Léo Matos (Getúlio 27’/2ºT), Ulisses, Anderson Conceição, Edimar (Riquelme 27’/2ºT); Matheus Barbosa, Juninho; Gabriel Pec, Nenê, Bruno Nazário (Figueiredo 33’/2ºT); Raniel. Técnico: Zé Ricardo.

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Hugo (Jonathan Silva 22’/2ºT); Barreto, Breno (Lucas Mezenga 40’/2ºT); Luiz Fernando (Fabinho 22’/2ºT), Raí (Juninho 22’/2ºT), Diego Gonçalves; Erison (Maranhão 27’/2ºT). Técnico: Lúcio Flávio.

