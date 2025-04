Botafogo vence o Juventude no Brasileiro e torcida grita ‘é campeão’ nas arquibancadas

Na sua primeira aparição jogando em casa pelo Campeonato Brasileiro de 2025, o Botafogo venceu por 2 a 0 o Juventude, neste sábado à noite, pela segunda rodada. Como tinha empatado sem gols com o Palmeiras na jornada inaugural, em São Paulo, o time carioca chegou aos quatro pontos, mesma pontuação de Ceará e Corinthians, que lidera pelo saldo de gols – 3 a 2. Nos minutos finais de jogo, a torcida se empolgou e gritou: “é campeão”.

Esta vitória convincente pode trazer efeitos positivos ao Botafogo, que tem evoluído a cada jogo sob o comando do técnico português Renato Paiva. Este foi apenas seu terceiro jogo à frente do elenco botafoguense, ainda vivendo as glórias da temporada passada, quando conquistou o inédito título da Libertadores e sagrou-se campeão brasileiro.

Debaixo de uma chuva constante, o primeiro tempo não foi dos melhores no aspecto técnico. A expectativa era de uma marcação mais intensa do Botafogo na saída de bola do visitante, porém, isso não aconteceu. O Juventude confirmou seu plano de jogo de se defender e tentar o ataque apenas nas bolas longas.

O que ajudou o time carioca foi marcar seu gol aos 23 minutos. A jogada começou com um passe de Marlon Freitas para Artur, já dentro da área. O atacante, mesmo de costas, ajeitou a bola e com a perna esquerda levantou para o centro da área. Igor Jesus subiu bem e desviou com a cabeça, com um toque lateral. A bola entrou no canto direito do goleiro Marcão, que se esticou todo e não evitou o gol.

Foi uma marca histórica: o 800.º gol anotado no Engenhão, inaugurado em junho de 2007, portanto, há quase 18 anos. Nos acréscimos, Savarino poderia ter ampliado, quando estava de frente pra o gol, porém, chutou para fora, perto da trave esquerda.

O segundo tempo começou com uma chance de ouro perdida pelo Juventude, logo aos três minutos. Gabriel Taliari lançou Batalla em velocidade, ele saiu sozinho na frente de Jhon, chutou cruzado, mas para fora. Após o susto, o Botafogo tentou esfriar o jogo.

Pouco tempo depois, o time carioca voltou a ser efetivo no ataque e marcou o segundo gol aos 16 minutos, numa jogada de laterais. Cuiabano fez o cruzamento do lado esquerdo e Mateo Ponte apareceu no meio da área para completar de primeira no alto.

Perdido por dois, o Juventude teve que se abrir e quase diminuiu aos 19 minutos, num chute de Gabriel Taliari na trave. Mas a nova postura gaúcha abriu espaços para o Botafogo, que chegou no ataque com força. Artur acertou a trave aos 23 e Igor Jesus até marcou aos 24, porém, o VAR apontou impedimento no início da jogada com Mateo Ponte.

O visitante ainda fez mudanças para ficar mais agressivo, inclusive, com a entrada do veterano meia Nenê, de 43 anos, no lugar do volante Giraldo. O Botafogo também fez trocas e a mais festejada foi a entrada do atacante Matriani na vaga de Igor Jesus. Contratado junto ao Athletico nesta semana, Mastriani é visto como alternativa ofensiva para suprir a saída de Luiz Henrique, um dos destaques na campanha vitoriosa do ano passado.

Na terceira rodada, o Botafogo vai enfrentar o Red Bull Bragantino, no Interior de São Paulo, no sábado (12), às 16 horas. Antes, no entanto, na terça-feira (8) enfrenta o Carabobo, da Venezuela, pela segunda rodada da Libertadores, onde busca a reabilitação no Grupo A. Afinal perdeu na estreia por 1 a 0 para o Universidade do Chile.

No próximo sábado, o Juventude vai receber em Caixas do Sul (RS) o Ceará atrás de sua segunda vitória em casa, porque na estreia superou o Vitória por 2 a 0.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 0 JUVENTUDE

BOTAFOGO – John; Vitinho (Mateo Ponte), Jair, Alexander Barboza e Cuiabano (Alex Telles); Gregore (Newton), Marlon Freitas e Patrick de Paula (Santiago Rodríguez); Artur, Igor Jesus (Mastriani) e Savarino. Técnico: Renato Paiva.

JUVENTUDE – Marcão; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel; Giraldo (Nenê), Jadson e Luis Mandaca (Galego); Emerson Batalla (Giovanny), Gabriel Taliari (Matheus Babi) e Petterson (Garcez). Técnico: Fábio Matias

GOL – Igor Jesus, aos 23 minutos do primeiro tempo. Mateo Ponte, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Alexander Barboza e Gregore (Botafogo). Batalla, Giraldo e Adriano Martins (Juventude).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro (RJ).