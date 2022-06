Botafogo vence o Flamengo de virada e está perto das semifinais do Carioca Sub-20 Devido a melhor campanha, Alvinegro pode se classificar perdendo por até um gol de diferença, na próxima quarta-feira

O Botafogo venceu o Flamengo de virada por 2 a 1, no Campeonato Carioca Sub-20, e está mais próximo das semifinais da competição. Com a melhor campanha, o Alvinegro poderá perder por até um gol de diferença, para se classificar.





Logo no início da partida, o Rubro-Negro abriu o placar com Petterson. O Glorioso só foi melhorar o desempenho ao final do primeiro tempo e empatou com um pênalti cobrado por Raí.

A segunda etapa teve mais equilíbrio, com boas oportunidades para ambas as equipes. Mas no final, Maycon Vitor marcou o gol da virada alvinegra. Agora, os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 10h, no CEFAT.

