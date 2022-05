Botafogo vence o Flamengo com golaço de Erison, brilho de Gatito e aumenta a pressão no rival Clássico eletrizante foi realizado neste domingo, pela quinta rodada do Brasileirão





O primeiro clássico carioca no Brasileiro 2022 foi realizado em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, contando com apimentados temperos na hora do almoço deste domingo. E, em jogo eletrizante até o fim, deu Botafogo, que venceu o Flamengo por 1 a 0, pela quinta rodada, com gol de Erison, e se distanciou do arquirrival na tabela, pois chegou a oito pontos e abriu três em relação ao Rubro-Negro. Ainda quebrou um longo jejum – não vencia o Fla desde 2018.

> Veja a tabela do Brasileirão

COMEÇO ANIMADO

A primeira grande chance do jogo foi do Flamengo, que iniciou pior e sem conseguir assumir as rédeas como pretendia. Porém uma escapada de Arrascaeta pela esquerda o fez levantar com precisão na cabeça de Arão. Gatito defendeu a bola, que ainda relou na trave. A partir dali, o time de Luís Castro passara a sofrer com a pressão alta rubro-negra e ficou no sufoco.

DUELOS GABIGOL X GATITO… E POLÊMICA



A segunda metade do primeiro tempo foi de imposição do Fla e ficou marcada pelos duelos Gabigol x Gatito e uma polêmica em relação ao VAR. O paraguaio se viu mano a mano com o atacante, que parou no goleiro na oportunidade mais clara até então.

Logo em seguida, na casa dos 25 minutos, Gabi guardou na rede, mas o gol foi anulado. Mas com polêmica, já que houve bronca pelo VAR ter, supostamente, traçado as linhas em momento equivocado em relação ao toque do Everton Ribeiro.

Gabigol ainda teve outro confronto individual com Gatito, nos acréscimos, mas o camisa 1 defendeu o chute cruzado.

SARAVIA X BRUNO HENRIQUE DEU O QUE FALAR



O Botafogo acabou não criando boas chances, tanto que Sauer saiu cedo (entrou Diego Gonçalves), e o seu lado direito esteve muito exposto. Saravia chegou atrasado em todos os confrontos diretos com Bruno Henrique, quem dava amplitude pela esquerda para o Flamengo. O argentino levou cartão cedo, o que comprometeu ainda mais a sua fraca atuação. Mas faltou uma melhor parceria com BH27 para que o Fla explorasse melhor os espaços. Aliás, uma cotovelada do atacante no lateral deixou os alvinegros revoltados.

A dupla trouxe tempero à hora do almoço.

Bruno Henrique movimentou bastante o jogo (Foto: LancePress/Eduandrade)

EL TORO DEIXOU O DELE!

Artilheiro do Botafogo no Carioca, Erison até vinha finalizando, mas sem ter oportunidades efetivas. No segundo tempo, ainda aos 6 minutos, o El Toro arriscou um petardo de fora e fez um bonito gol, com contribuição de Arão (que cortou errado e deu a bola para o rival), David Luiz (passivo na marcação) e Hugo Souza. Placar aberto.

TORCIDA DO FLA PEDE JESUS… E GATITO SEGUIU BRILHANDO

O Flamengo se desmantelou após o gol sofrido. O Botafogo passou a cozinhar a partida, valorizando as pausas e sem se atirar nos contra-ataques, se resguardando atrás. Paulo Sousa mandou o time para o abafa, apostando sobretudo em Lázaro, que quase fez um golaço em sua primeira participação. Gatito, protagonista do jogo, fez mais uma defesaça, assim como Hugo Souza, nos minutos finais, em arremate de Diego Gonçalves. Ficou lá e cá, trocação franca.

E, no meio do segundo tempo, a torcida do Fla, que lotou o estádio, passou a cantar por Jorge Jesus – com o tradicional coro “Olê, olê, olê, Mister, Mister!”. E isso após uma semana de declarações bombásticas de JJ. Não teve reação, e o Botafogo voltou a vencer o Rubro-Negro depois de oito jogos.

Nos minutos finais, Gatito ainda salvou duas vezes antes do apito final, uma em chute à queima-roupa de Arrascaeta e outra em cabeçada de David Luiz, que ainda isolou a última grande chance de um Flamengo que se atirou de forma alucinada.

Clássico foi válido pela quinta rodada do Brasileiro (Foto: LancePress/Eduandrade)

OS PRÓXIMOS JOGOS



Agora, ambos os times terão compromissos pela Copa do Brasil. O Flamengo recebe o Alto-PI nesta quarta-feira, em Volta Redonda, depois de vencer na ida pela terceira fase por 2 a 1. Por sua vez, o Botafogo enfrenta o Ceilândia na quinta, no Nilton Santos – no primeiro duelo da fase, vitória alvinegra por 3 a 0.

FICHA-TÉCNICA

​Flamengo x Botafogo – 5ª rodada do Brasileirão

Estádio: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Data e hora: 8 de maio de 2022, às 11h

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Bruno Boschilla (Fifa/RS) e Rafael da Silva Alves (Fifa/RS)

Árbitro de vídeo: Daniel Nobre Lins (RS)

Gramado: bom

Público/renda: 54.981 presentes / R$ 4.800.370,00

Cartões amarelos: Andreas Pereira (FLA) / Saravia, Luís Oyama, Luís Castro, Daniel Borges (BOT)

Cartões vermelhos: –

GOL: Erison, 6’/2ºT (0-1)

FLAMENGO (Técnico: Paulo Sousa)

Hugo Souza; Isla (Rodinei, 16’/2ºT), Willian Arão, David Luiz e Filipe Luis (Ayrton Lucas, 23’/1ºT); Thiago Maia (João Gomes, 16’/2ºT), Andreas Pereira (Lázaro, 34’/2ºT), Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol.

BOTAFOGO (Técnico: Luís Castro)

Gatito; Saravia (Hugo, 12’/2ºT), Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Tchê Tchê, Luís Oyama e Lucas Fernandes (Del Piage, 31’/2ºT); Victor Sá, Gustavo Sauer (Diego Gonçalves, 29’/1ºT) e Erison (Matheus Nascimento, 31’/2ºT).

E MAIS:

E MAIS: