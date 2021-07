Botafogo vence o Criciúma em casa e derruba último invicto da Série C

Não existe mais time invicto dentro do equilibrado Campeonato Brasileiro da Série C. Na noite desta segunda-feira, o Criciúma-SC conheceu a primeira derrota dentro do Grupo B ao perder para o Botafogo-SP, por de 3 a 1, no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Com isso, o time paulista segue vivo na briga pelo G4, zona de classificação.

O Botafogo chegou aos 12 pontos e segue na cola de Ituano e Novorizontino, ambos com 13 pontos e primeiros times dentro do G4 do Grupo B. O Criciúma, mesmo com a primeira derrota, continua na parte de cima da tabela, mas agora na segunda posição, com 14 pontos, dois atrás do novo líder Ypiranga-RS, que chegou aos 16.

Aos 16 minutos, o estreante Walter fez o pivô e tocou para Neto Pessoa, que chutou e contou com um desvio para a bola morrer no fundo das redes, colocando o Botafogo na frente. O time paulista ampliou aos 33 minutos. Rodrigo Ferreira bateu um falta de muito longe, com estilo e acertou o ângulo esquerdo do goleiro Gustavo.

O Criciúma diminuiu aos 36 minutos, em mais uma cobrança de falta. Até com defensor deitado no chão para evitar uma cobrança rasteira, Fellipe Mateus não tomou conhecimento, encobriu a barreira e fez 2 a 1. No segundo tempo o Criciúma martelou atrás do empate, mas acabou sofrendo o terceiro gol aos 47 minutos com Rafael Tavares.

Pela oitava rodada, os dois times voltam a campo no próximo sábado (17) pelo Grupo B. Às 11h, o Criciúma-SC visita o Mirassol-SP, no estádio José do Campos Maia. À tarde, a partir das 17h, o Botafogo-SP também joga fora de casa contra o Figueirense-SC, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).

