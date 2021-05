Botafogo vence o Avaí e sai na frente em busca de vaga na final da Copa do Brasil sub-20 Alvinegro se impõe no Estádio Nilton Santos, faz 2 a 0 e pode até perder por um gol de diferença no jogo da volta para se garantir na decisão

A vantagem é alvinegra. Na tarde deste domingo, o Botafogo derrotou o Avaí por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, no primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil sub-20. Wendel Lessa e Vitinho marcaram os gols do duelo.

Desta forma, o Botafogo pode perder por até um gol de diferença no jogo da volta para se garantir na decisão da competição. Vale lembrar que não há a regra do gol qualificado fora de casa. A segunda partida entre as equipes será no próximo domingo, na Ressacada, às 16h.

Com “reforços” de jogadores que já estão na categoria profissional, como Matheus Nascimento e Ênio, o Botafogo se impôs no campo ofensivo desde os instantes iniciais da partida. O Avaí, contudo, “vendia caro” qualquer tipo de oportunidade real de gol.

O placar foi aberto na segunda metade da etapa inicial, quando Wendel Lessa entrou livre cara a cara com o goleiro João Vítor após uma roubada de bola. No segundo tempo, o Botafogo permaneceu ocupando o campo de ataque e Vitinho, que tinha acabado de entrar em campo, foi o responsável por dobrar a vantagem.

O Alvinegro, inclusive, perdeu chances de até “matar” o confronto. O Avaí se lançou ao ataque no fim da partida, dando espaço para a equipe de Ricardo Resende nas transições. O atacante Gabriel Conceição, contudo, perdeu duas oportunidades cara a cara com o goleiro da equipe rival.

