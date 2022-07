Botafogo vence Náutico no Brasileiro de Aspirantes com golaço de Daniel Cruz Botafogo chega a terceira vitória em quatro jogos e pode garantir classificação para as quartas de final na próxima rodada







O Botafogo está com a “faca e o queijo” para garantir a classificação no Brasileirão de Aspirantes. A equipe comandada por Lúcio Flávio venceu o Náutico por 1 a 0 no Aflitos na tarde desta quinta-feira e segue com uma campanha quase perfeita na fase de grupos da competição.

O Glorioso, com três vitórias em quatro jogos, chegou a 10 pontos e lidera o Grupo C. O time pode garantir a classificação na próxima rodada apenas com uma vitória – a equipe volta a jogar na quinta-feira que vem contra o Fluminense.

Em campo, o gol da vitória foi marcado por Daniel Cruz, atacante que chegou a receber chances no time profissional com Luís Castro. Após cruzamento de Joffre, o camisa 9 acertou um ‘sem-pulo’ e finalizou de primeira para sair para o abraço.

