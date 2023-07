Botafogo vence Guarani na estreia de Chamusca e fica em 8º na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/07/2023 - 22:50 Compartilhe

O Botafogo engatou a segunda vitória consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro, ao derrotar o Guarani por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Santa Cruz, pela 15ª rodada. A partida marcou a estreia de Marcelo Chamusca no comando do clube de Ribeirão Preto.

Com o resultado, o Botafogo ultrapassou o Guarani na tabela e chegou na oitava posição, com 24 pontos, contra 22 da equipe campineira. O Novorizontino, quarto colocado, tem 29.

O primeiro tempo foi de poucas emoções em Ribeirão Preto. O Botafogo foi chegar apenas aos 18 minutos. Tárik jogou a bola para dentro da área, Mantuan desviou e Salatiel mandou rente à trave do goleiro Pegorari.

O Botafogo ameaçou uma pressão, mas encontrou dificuldade para furar a defesa do Guarani, que ameaçou apenas nas bolas em longa distância, sem muito susto.

Nos minutos finais, o Botafogo viveu o seu melhor momento na etapa inicial, mas na melhor oportunidade Luiz Henrique exigiu uma grande defesa de Pegorari. A bola ainda desviou em Wálber e quase enganou o goleiro.

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. Os times levaram no marasmo, mas o Botafogo conseguiu criar uma das poucas oportunidades criadas para abrir o placar. Aos 22 minutos, Salatiel recebeu de Thassio e cabeceou com estilo para fazer 1 a 0.

Na frente do placar, o Botafogo recuou defensivamente e diminuiu ainda mais os espaços do Guarani. Umberto Louzer ainda tentou colocar o time campineiro no ataque, mas a equipe da casa segurou bem a pressão e conseguiu confirmar a vitória.

O Botafogo volta a campo na sexta-feira, às 21h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No sábado, às 11h, o Guarani recebe o Londrina, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 GUARANI

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Mantuan (Carlos Manuel) e Luiz Henrique (Pedro Rodrigues); Osman (Diogo Silva), Salatiel e Edson Carioca (Lucas Cardoso). Técnico: Marcelo Chamusca.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Wálber, Lucão e Mayk; Alvariño (Lucas Araújo), Wenderson (Bruno Mendes), Isaque (Régis), Bruno José (Neilton) e Bruninho (João Victor); Derek. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS – Salatiel, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO – Alvariño (Guarani).

ÁRBITRO – Maguielson Lima Barbosa (DF).

RENDA – R$ 66.635,00.

PÚBLICO – 4.011 pagantes.





LOCAL – Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

