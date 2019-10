Botafogo vence Goiás na abertura da 24ª rodada

Nos dois jogos que abriram a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro nesta quarta (9) as duas equipes que jogavam em casa, Botafogo e CSA, conseguiram vitórias importantes.

Atuando no estádio do Engenhão, o Botafogo buscava uma vitória que lhe permitisse se afastar da parte baixa da classificação. E o time carioca alcançou este objetivo ao derrotar o Goiás por 3 a 1.

Vitória importante

Com a intenção clara de buscar a vitória o Botafogo pressionou o Goiás desde o início da partida. Com esta postura ofensiva, o time carioca conseguiu abrir o placar ainda no primeiro tempo. Aos 31 minutos o meia João Paulo cobra escanteio, Marcelo Benevenuto desvia de cabeça e o zagueiro Gabriel aproveita para escorar e vencer o goleiro Tadeu.

A tônica permaneceu a mesma no início do segundo tempo. E, de tanto pressionar, a equipe carioca conseguiu ampliar o marcador. Aos 19 minutos o zagueiro Rafael Vaz saiu jogando errado e Diego Souza ganhou a bola. O atacante chutou para defesa parcial do goleiro Tadeu. João Paulo aproveitou rebote e tocou de cabeça para fazer 2 a 0.

Mas aos 31 minutos o time da casa vacila, Yago Felipe cruza na área, Michael domina e chuta. Diego Cavalieri defende com os pés, mas a bola rebate em Marcelo Benevenuto, que acaba marcando contra.

Porém, o Botafogo não permite a reação do adversário. Aos 35 Cícero levanta a bola na área, Diego Souza toca de cabeça para Pimpão, que toca para o chileno Leo Valencia fazer 3 a 1.

Triunfo alagoano

No estádio Rei Pelé, em Alagoas, o CSA recebeu o Internacional. E o time alagoano venceu por 1 a 0, resultado que lhe tirou momentaneamente da zona do rebaixamento.

O time da casa conseguiu marcar o gol da vitória aos 20 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti do meia argentino Jonatan Gomez.