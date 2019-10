Botafogo vence Goiás e encara Palmeiras na próxima rodada

Sob o comando do técnico interino Bruno Lazaroni, o Botafogo voltou a vencer no Brasileirão após quatro derrotas consecutivas. Diante de 5.574 torcedores, os alvinegros superaram o Goiás por 3 a 1 na última quarta (9) dentro do estádio Nilton Santos.

O triunfo foi dedicado pelos jogadores a Eduardo Barroca, técnico demitido pela diretoria do time da estrela solitária na última rodada. Novidade na escalação do treinador interino, o lateral-esquerdo Yuri diz o que mudou com Lazaroni: “Ele não mudou muita coisa, só pediu para dar um algo a mais, que estava faltando”.

O treinador interino Bruno Lazaroni também avaliou o resultado positivo e, mesmo sem saber se ainda comandará a equipe, projeta o próximo adversário do Botafogo: “Foi uma vitória importante, ainda mais neste momento. O Palmeiras é uma grande equipe. Vamos ter 4 desfalques, mas todos treinam da mesma forma e existe uma competição interna. Quem está de fora vai estar preparado para cumprir a função”.

Contra o Palmeiras, o Botafogo não vai contar com Diego, Cícero, Rodrigo Pimpão e Marcelo Benevenuto, suspensos por cartão amarelo. Palmeiras e Botafogo jogam sábado (12), às 21h no Estádio do Pacaembu.