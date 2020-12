Botafogo vence Coritiba de virada no Couto Pereira

Depois de 12 jogos sem vitórias, sendo sete derrotas consecutivas, o Botafogo venceu no Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Pedro Raul, o Glorioso passou pelo Coritiba por 2 a 1, de virada, no Couto Pereira, neste sábado (19), e subiu duas posições na classificação. A equipe de Eduardo Barroca começou a 27ª rodada na lanterna da competição. Com a vitória, chegou a 23 pontos e ultrapassou o próprio Coritiba, alcançando a 18ª colocação.

O Botafogo não fez um bom primeiro tempo. Apesar de ter mais a posse de bola, a equipe carioca não levou muito perigo à meta do goleiro Wilson. Fechado na defesa e pronto para o contra-ataque, o Coritiba criou mais, principalmente com as subidas pela esquerda de Neilton e Giovanni Augusto. Foi assim que nasceu o primeiro gol da partida. Neilton avançou pelo meio e passou para Giovanni Augusto. Ele devolveu para o camisa 10, que chutou. Diego Cavalieri espalmou, mas a bola sobrou para o atacante do Coritiba, que abriu o placar aos 26 minutos.

O time da casa teve chance de ampliar aos 35 minutos, quando Pablo Thomaz recebeu lançamento pela esquerda, entrou na área e chutou rasteiro. Diego Cavalieri fez grande defesa. O Botafogo quase empatou cinco minutos depois, em cobrança de falta de Honda que Wilson botou para escanteio.

Mesmo precisando da vitória, o Botafogo voltou para o segundo tempo sem assustar o Coritiba. O jogo passou a ficar lento e com pouca criatividade. O cenário mudou quando o técnico Eduardo Barroca tirou Honda para a entrada de Cícero, e substituiu Kalou por Rhuan. O Glorioso passou a pressionar o Coritiba e chegou ao gol de empate aos 29 minutos. Cícero lançou na área e Pedro Raul fez um leve desvio de cabeça, o suficiente para acertar o canto direito de Wilson e deixar tudo igual no placar.

O Coritiba sentiu o gol e ficou totalmente recuado. O Botafogo cresceu no jogo e passou a perder muitas chances. A virada veio aos 37 minutos, quando o árbitro Luiz Flávio de Oliveira, após consulta ao VAR, marcou pênalti no toque de mão dentro da área de Matheus Sales em chute de Rafael Forster. Pedro Raul cobrou com perfeição.

Quando a vitória alvinegra parecia certa, o lateral-direito Kevin empurrou Robson dentro da área. O VAR entrou em ação mais uma vez e o árbitro assinalou pênalti. Sabino foi para a cobrança, mas o zagueiro isolou, jogando a bola por cima do gol de Diego Cavalieri. O Botafogo conseguiu segurar o ataque adversário nos acréscimos e saiu do Estádio Couto Pereira com três pontos e a quarta vitória no campeonato.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Corinthians, domingo (27), às 16h, no Estádio Nilton Santos. O Coritiba pega o Atlético-MG, sábado (26), às 17h, Mineirão.

