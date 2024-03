Botafogo vence Bragantino (2-1) na ida da 3ª fase da Libertadores

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 06/03/2024 - 23:58 Para compartilhar:

O Botafogo ficou mais perto da fase de grupos da Copa Libertadores-2024 nesta quarta-feira (6) no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, ao vencer o Bragantino por 2 a 1, no duelo brasileiro de ida pela terceira rodada da fase preliminar do torneio continental.

Dois golaços de Junior Santos, um em cada tempo, deram a vitória ao time carioca, que defenderá essa vantagem de um gol na próxima semana em Bragança Paulista para poder voltar a disputar a fase de grupos da Libertadores após sete anos.

Juninho Capixaba, nos acréscimos do primeiro tempo, empatou provisoriamente a partida para o Bragantino, que após a derrrota desta quarta-feira terá que vencer em casa para seguir no torneio.

Com os dois gols, Junior Santos, que já havia marcado quatro na última quarta-feira na goleada de 6 a 0 contra o boliviano Aurora, se tornou o maior artilheiro da história do Botafogo na principal competição sul-americana de clubes.

— Ficha Técnica:

Local: Estádio Nilton Santos (Rio de Janeiro)

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Gols:

Botafogo: Junior Santos (43′ e 73′)

Red Bull Bragantino: Juninho Capixaba (45’+1)

Cartões amarelos:

Botafogo: Lucas Halter (53′)

Red Bull Bragantino: Eduardo Sasha (53′)

Escalações:

Botafogo: Gatito Fernández (cap.) – Damián Suárez (Mateo Ponte 90’+3), Lucas Halter, Alexander Barboza, Hugo – Gregore Silva, Tchê Tchê (Marlon Freitas 46′), Eduardo, Jefferson Savarino, Junior Santos – Tiquinho Soares (Kauê 79′). Técnico: Fábio Matias.

Red Bull Bragantino: Cleiton (cap.) – Nathan, Lucas Ferrugem, Luan Candido, Juninho Capixaba – Jadson, Helinho (Ignacio Laquintana 85′), Eric Ramires (Gustavinho 77′), Lincoln (Vitor Hugo Naum dos Santos 65′), Eduardo Sasha (Bruno Goncalves 85′), Thiago Borbas (Talisson 65′). Técnico: Pedro Caixinha.

