Botafogo vai com força máxima diante do Cuiabá para ficar mais próximo do título brasileiro

O Botafogo tem a chance de dar mais um passo rumo ao título do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 16h30, diante do Cuiabá, no Engenhão, pela 33ª rodada. De quebra, pode encaminhar o rebaixamento do adversário, que vive sua maior crise desde quando chegou à elite do futebol nacional.

Finalista da Copa Libertadores, o Botafogo não deixou o Brasileirão de lado e quer dar a volta por cima após ter perdido um ‘campeonato ganho’ no ano passado.

O Cuiabá, por sua vez, vai fazer o jogo da vida. Uma nova derrota praticamente decreta o rebaixamento. O time do Mato Grosso é o penúltimo colocado, com 28 pontos. O Red Bull Bragantino, primeiro fora da zona de rebaixamento, tem 35. Já são três jogos sem vitória.

Curiosamente, o Cuiabá leva vantagem nos confrontos contra o Botafogo. São oito jogos, com quatro triunfos do time do Mato Grosso, três derrotas e um empate. No Rio de Janeiro, foram quatro partidas, com três vitórias do visitante (as três últimas) e apenas uma do time carioca.

Do lado do Botafogo, o técnico Artur Jorge poderá colocar força máxima, já que tem todos os jogadores à disposição. A expectativa é que entre em campo justamente com o que tem de melhor para encaminhar de vez o título e ter mais liberdade para descansar o elenco próximo da decisão da Libertadores. A final, em partida única, será disputada dia 30, em Buenos Aires, na Argentina, contra o Atlético-MG.

O zagueiro Bastos retorna após cumprir suspensão na vitória tranquila por 3 a 0 no ‘Clássico da Amizade’ sobre o Vasco. Ele formará dupla defensiva com Alexander Barboza. O atacante Luiz Henrique, que reclamou de dores durante o jogo, treinou normalmente e deve ser confirmado.

“Nós não podemos deixar com que aquilo que tem sido o sucesso recente interferir na nossa ambição. Portanto, nós temos ainda seis jogos de campeonato, mais uma final de Libertadores para fazer. Temos que manter esta mesma atitude comportamental, manter esta ambição, lutar em cada um dos jogos. Aquilo que nós queremos é continuar a ter este desempenho, a mentalidade que existe dentro do grupo de trabalho, uma equipe que está insaciável, que está incansável em busca de objetivos”, disse o treinador.

Do outro lado, o Cuiabá busca vencer o seu primeiro jogo como visitante no segundo turno da competição, bem diante do líder. Para o duelo, dois são os desfalques do técnico Bernardo Franco. O volante Fernando Sobral está suspenso pelo acúmulo de cartões. Já o atacante Gustavo Sauer pertence ao clube alvinegro, que exige o pagamento de uma multa, o que não acontecerá.

No entanto, Clayson retorna e formará o trio ofensivo ao lado de Derik Lacerda e Isidro Pitta. No meio, o treinador esboçou uma equipe com Filipe Augusto, Denilson e Lucas Fernandes. Já o zagueiro Alan Empereur continua fora por causa de uma lesão no pé.

“O grupo está comprometido com a causa e vamos lutar até o final. É um grupo consciente da realidade, sabe aquilo que precisa melhorar, cada um tem sua parcela. Ninguém vai se esconder. A gente continua trabalhando, acreditando e provamos que vamos lutar até o final”, afirmou o treinador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CUIABÁ

BOTAFOGO – John; Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Gregore e Almada; Savarino, Igor Jesus e Luiz Henrique. Técnico: Artur Jorge.

CUIABÁ – Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Bruno Alves e Ramon; Filipe Augusto, Denilson e Lucas Fernandes; Derik Lacerda, Clayson e Isidro Pitta. Técnico: Bernardo Franco.

ÁRBITRO – Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE).

HORÁRIO – 16h30.

LOCAL – Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).