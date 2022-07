Botafogo vai à Arena Pantanal para buscar terceira vitória seguida no Brasileirão

Tentando se aproximar da briga por uma vaga na Copa Libertadores da América, o Botafogo enfrenta o Cuiabá neste domingo, às 19h, na Arena Pantanal, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Diferentemente do rival, o clube do Mato Grosso tem como objetivo sair da zona de rebaixamento.



+ Cientistas capturaram imagens de um cometa próximo ao Sol pela primeira vez

+ Ginecologista dá dicas para melhorar a qualidade de vida na menopausa

+ Datena, Faustão, Renata Fan e Neto, quanto ganham as estrelas da Band?

+ Tudo o que você precisa saber para fazer o feijão perfeito





O Botafogo vem de vitória por 1 a 0 sobre o Bragantino, pelo Brasileirão, competição na qual acumula 21 pontos e briga por uma vaga no G-6. O time carioca vem de duas vitórias seguidas fora de casa. O Cuiabá, por sua vez, vem de vitória por 2 a 1 sobre o Avaí na Ressacada e defende uma invencibilidade de três jogos como mandante. No entanto, tem apenas 16 pontos, dentro da zona de rebaixamento, acima apenas de Juventude e Fortaleza.

O time carioca terá dois reforços importantes. Gustavo Sauer está recuperado após passar por uma artroscopia no tornozelo esquerdo, enquanto o atacante Erison foi liberado pelo departamento médico depois que se livrou de uma lombalgia.

Erison vinha sendo o principal destaque do ataque e já deve voltar como titular. Quem também pode voltar é Lucas Piazon, que sofreu uma luxação no ombro durante uma briga generalizada com jogadores do Internacional. O meia Chay e o zagueiro Joel Carli, que cumpriram suspensão automática, também estão de volta. Os desfalques são o lateral Saravia e o atacante Vinícius Leite por acúmulo de cartões amarelos.

No Cuiabá, o técnico António Oliveira terá o zagueiro Alan Empereur, que cumpriu suspensão automática. Por outro lado, o meia Pepê, em recuperação de uma pancada na cabeça, e o atacante André, com uma lesão na coxa, estão fora. André se envolveu em uma polêmica ao ser flagrado em uma festa em São Paulo. O Cuiabá deve liberar o atleta, que tem uma proposta do futebol da Indonésia.

“Mais um jogo extremamente difícil, contra um adversário que investiu muito, tem um excelente treinador. Cada jogo tem uma história, e vamos buscar traduzir em pontos o bom trabalho que estamos aqui desenvolvendo”, comentou Oliveira sobre o duelo.