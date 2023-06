Botafogo vai à Arena Pantanal defender a liderança isolada diante do Cuiabá

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 5:30 Compartilhe

Para se manter na liderança isolada do Campeonato Brasileiro, o Botafogo enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira, às 20h, na Arena Pantanal, pela 11ª rodada. Diferente do visitante carioca, que vive grande fase, o time do Mato Grosso quer seguir longe da zona de rebaixamento.

O Botafogo vem de vitória sobre o Fortaleza por 2 a 0 e soma 24 pontos. Curiosamente, o time carioca é o único que não empatou até agora. O Cuiabá, por outro lado, não perde há quatro jogos e vem de um empate por 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa. O time tem 12 pontos, fora do descenso.

O meia Eduardo é desfalque certo no Botafogo, porque levou o terceiro cartão amarelo na rodada passada. Os substitutos da posição, Lucas Fernandes e Gabriel Pires também estão fora, mas por lesão. Com isso, o treinador vem testando três opções no meio de campo. Matheus Nascimento é o favorito, mas Danilo Barbosa corre para fora, assim como Breno.

A torcida do Botafogo está preocupada com a possível saída do técnico Luís Castro, que interessa o Al-Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita. Mas John Textor, investidor do clube carioca, acredita na permanência do seu comandante.

Do outro lado, o Cuiabá tem dois problemas. O lateral Mateusinho está suspenso, assim como Deyverson, que vem sendo artilheiro do time no Brasileirão, com três gols. O objetivo é tentar quebrar a seca de gols sem seu atacante. Com isso, o treinador António Oliveira deve apostar em uma formação com três atacantes, formado por: Wellington Silva, Isidro Pitta e Emerson Ramon. As laterais serão ocupadas por Matheus Alexandre e Rikelme.

“Eu posso falar por mim e também pelo que eu sinto no dia a dia. Não existe pressão nenhuma, eu acredito que a gente tem olhado muito jogo a jogo, para cada semana que a gente vai treinando, vem evoluindo, cada vez mais sendo consistente naquilo que é pedido. E isso tem nos dado confiança de ir pro jogo em busca da vitória. Mas não tem pressão nenhuma para que a gente consiga a primeira vitória em casa. É algo que a gente quer, não podemos esconder isso, mas a pressão é zero”, disse Filipe Augusto.

