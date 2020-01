Botafogo usa força máxima contra o Resende para permanecer vivo na Taça Guanabara

Quatro dias depois da estreia dos titulares do Botafogo no Campeonato Carioca, o time voltará a campo nesta quinta-feira para recuperar o terreno perdido nas duas primeiras rodadas da competição, em que o clube foi representado por uma formação reserva e sofreu duas derrotas. Às 19h15, a equipe alvinegra irá ao gramado do Engenhão para encarar um Resende ainda em busca da primeira vitória no torneio estadual.

O triunfo por 3 a 1 sobre o Macaé, no último domingo, deu ao Botafogo seus primeiros pontos no Carioca e evitou que a classificação para as semifinais da Taça Guanabara (primeiro turno da competição) se tornasse uma missão quase impossível. Ainda assim, um tropeço contra o Resende será péssimo para os alvinegros, já que faltarão apenas duas rodadas para o fim da primeira fase e, no momento, o Botafogo está quatro pontos atrás da zona de classificação.

Segundo o lateral-esquerdo Guilherme Santos, a vitória de domingo deu aos jogadores botafoguenses uma boa dose de confiança e a certeza de que a equipe tem potencial para crescer bastante nesta temporada.

“É sempre bom estrear com vitória, fazer um bom trabalho para crescermos e alcançarmos os nossos objetivos individuais e coletivos. Creio que estamos colocando em prática tudo o que trabalhamos na pré-temporada. Acredito que com ritmo de jogo vamos continuar em evolução”, afirmou o jogador.

Alberto Valentim não deverá fazer mudanças na equipe, já que seu objetivo é dar ritmo ao time que montou na pré-temporada, realizada no Espírito Santo. O treinador terá à sua disposição o lateral-direito uruguaio Federico Barrandeguy, que foi integrado ao elenco há quase duas semanas, mas só nesta quarta-feira foi apresentado oficialmente.

O jogador, porém, deverá ficar no banco de reservas, uma vez que Fernando é o dono da posição desde que Marcinho se machucou, durante o Campeonato Brasileiro do ano passado.