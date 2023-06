Botafogo tropeça em casa contra Magallanes (1-1) e vai jogar playoff da Sul-Americana

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 30/06/2023 - 0:53 Compartilhe

O Botafogo tropeçou nesta quinta-feira em casa contra o chileno Deportes Magallanes empatando em 1 a 1, pela sexta e última rodada do grupo A da Copa Sul-Americana e terá que disputar os playoffs do torneio.

O time carioca, que chegou à última rodada empatado em pontos com a LDU de Quito mas como líder por ter marcado um gol a mais no saldo geral, estava classificado diretamente para as oitavas de final durante 60 minutos, até que a LDU marcou seu segundo gol contra o peruano César Vallejo e passou a liderar o grupo.

Um gol de Marlon Freitas aos 19 minutos abriu o placar para o Botafogo.

Pouco depois o mesmo Marlon Freitas recebeu um cartão vermelho direto por levantar o pé demais e acertar a cabeça de Aránguiz.

Com um a menos o time carioca se complicou em sua tentativa de marcar mais gols e na reta final foi castigado.

Aos 80 minutos de jogo, o colombiano Yorman Zapata, em rápido contra-ataque, empatou e mandou o time alvinegro para a repescagem.

A partida foi marcada pelo clima de despedida no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro: uma foi a do capitão do time, o zagueiro argentino Joel Carli, cujo contrato se encerra nesta sexta-feira e hoje disputou aos 36 anos seu último jogo do ano como profissional; e a outra, do treinador, o português Luis Castro, que em breve deve aceitar a oferta que recebeu do clube saudita Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

Enquanto Carli, que entrou nos últimos minutos, foi ovacionado e aplaudido pela torcida após suas oito temporadas no Botafogo, Castro foi vaiado e papéis em forma de notas de dinheiro com o rosto do treinador estampado foram distribuídos nas arquibancadas.

prb/gfe/aam

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias