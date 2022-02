Botafogo traça plano por evolução de Matheus Nascimento, que ganha espaço no Carioca Camisa 90 tem atuação relevante mesmo sem balançar as redes e dá primeiros passos de destaque no time principal; John Textor o avalia positivamente

Matheus Nascimento pode não ter feito gol nesse começo de temporada, mas garantiu um lugar nos holofotes do Botafogo após os primeiros 180 minutos de ação da equipe comandada por Enderson Moreira em 2022. O atacante, considerado a maior joia do clube, vai ganhando, de fato, espaço no time profissional.

Por agora, a tendência é que esse ritmo continue. Erison, que deu uma assistência logo na estreia pelo Alvinegro, é a opção direta para a posição. Mesmo sem uma participação direta para gol, Matheus teve participações e chegou a ser eleito o melhor em campo contra o Bangu, no último domingo.

O plano do Botafogo passa por valorizar o camisa 90. Ele está mais forte fisicamente em relação ao ano passado e tem o estilo de jogo que se encaixa no que o departamento procura: um atacante que não fique preso à área e saia deste setor para buscar jogo.

John Textor, empresário que está na fase final para adquirir 90% da SAF do Glorioso, gosta de Matheus Nascimento. O norte-americano considera as categorias de base e a valorização de ativos como dois dos pontos mais importantes do futebol – por isso o atacante, uma das promessas com passagem por Seleções de base, aparece em seu ‘radar’.

No dia a dia, Matheus se cobra para que o gol saia logo. Até aqui, o camisa 90 balançou as redes apenas uma vez pelo time profissional do Botafogo. Ele terá uma nova oportunidade para isso nesta quinta-feira, contra o Madureira no Estádio Nilton Santos, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca.

O jovem tenta agarrar as oportunidades e mostrar serviço. O peso é alto pela expectativa colocada em um jogador tão badalado nas categorias de base.

