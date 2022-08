Botafogo trabalha pelo empréstimo de Barreto para clube belga de John Textor

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 11:44 Compartilhe

Depois de três joias da base, Barreto pode ser o próximo jogador do Botafogo a estar a caminho do RWD Molenbeek, clube de John Textor da Bélgica. O Alvinegro trabalha nos bastidores para levar o volante ao time europeu.

As conversas estão avançando e Barreto, inclusive, nem ficará no banco para a partida contra o Atlético-GO, neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro.

Com a chegada de Danilo Barbosa, Barreto se tornou a terceira opção de meio-campo do Botafogo. A intenção da diretoria é dar tempo de jogo ao volante. Desta forma, ele continuará dentro da plataforma multiclubes de John Textor.

O martelo ainda não foi batido, mas o jogador já sabe da possibilidade. É certo, porém, que ele não está nos planos do Alvinegro. Também houve uma situação com o Guarani no começo da janela, mas não avançou.

Titular em parte da conquista do título da Série B, Barreto fez apenas três jogos com Luís Castro.

