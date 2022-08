Botafogo: Tiquinho superou Bruno Fernandes e Luís Díaz em conversão de gols em Portugal

Parceria Lance & IstoÉ 17/08/2022 - 5:31 Compartilhe

Tiquinho Soares chega ao Botafogo com a responsabilidade de ser o comandante do sistema ofensivo.

O Alvinegro tem um dos piores ataques do Brasileirão e a chegada do atacante de 31 anos é baseada justamente em cima em uma possível melhora nas bolas nas redes adversárias.



Antes no Olympiacos-GRE, Tiquinho teve uma passagem de sucesso no Porto. Apesar de não ter sido um titular absoluto durante as quatro temporadas que passou no Dragão, foi sempre um jogador importante ao elenco – e saiu de lá com quatro títulos conquistados.

Foram 64 gols marcados em 140 jogos, uma média de 0,45 por partida. O que mais impressiona é que Tiquinho teve uma melhor porcentagem de conversão de gols que Bruno Fernandes, do Manchester United-ING, e Luís Díaz, do Liverpool-ING, na Liga Portugal de 2019/20.

O campeonato em questão é citado porque foi o último que o atacante disputou na Terrinha antes de se mudar para o Campeonato Chinês. Tiquinho teve 18% de sucesso na conversão de gols, enquanto Bruno ficou com 13% e Díaz com 12%. Os dados são do “SofaScore”.

O cálculo para o número de conversão de gols é feito pela porcentagem de finalizações que se converteram em gols. Ou seja, 18% dos chutes que Tiquinho deu em todo o campeonato se tornaram bolas na rede – ele marcou dez vezes na competição.