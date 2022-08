Botafogo terá desfalque no setor defensivo e retorno no meio para o confronto com o lanterna Juventude

Parceria Lance & IstoÉ 14/08/2022 - 0:47 Compartilhe

Após o empate com o Atlético-GO, o Botafogo terá mais uma semana livre de preparação para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro.

No domingo, dia 21, a equipe carioca medirá forças com o lanterna Juventude, às 11h, no Alfredo Jaconi, e terá um desfalque no setor defensivo.

No duelo contra o Dragão, em uma rápida jogada de contra-ataque depois de um erro de Jeffinho na transição, Philipe Sampaio teve que cometer a falta e foi expulso. O técnico Luís Castro concordou com o vermelho e ressaltou que o defensor foi imprudente, pois já tinha o amarelo.



Por outro lado, a equipe tem diversas opções para substituí-lo como Kanu, Adryelson, que foi contratado nesta janela de transferência, e Mezenga. Joel Carli, por sua vez, segue com problemas físicos e terá a semana para se recuperar.

No meio de campo, o comandante português terá um reforço importante. Trata-se de Lucas Fernandes, que não entrou em campo contra o atlético-GO por estar suspenso. O meia tem sido um dos atletas mais lúcidos na articulação das jogadas de ataque do Glorioso.

