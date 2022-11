Botafogo terá desfalque de volante na partida contra o Athletico-PR

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 10/11/2022 - 23:49 Compartilhe

O técnico Luís Castro já sabe que não contará com um jogador para montar o meio de campo do Botafogo diante do Athletico-PR. Na vitória por 3 a 0 sobre o Santos, o volante Gabriel Pires recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática.

O mais cotado para entrar na vaga é Patrick de Paula. Porém, Jacob Montes, Lucas Piazon e Gustavo Sauer.

No entanto, o técnico Luís Castro vai ter as voltas de Marçal e de Victor Sá na próxima rodada. Ambos cumpriram suspensão automática diante do Santos.

