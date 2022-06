Botafogo tenta vencer Goiás no Rio para não se distanciar dos líderes

Sem vencer há dois jogos, o Botafogo reencontra os torcedores nesta segunda-feira, quando recebe o Goiás, às 20 horas, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo que encerra a nona rodada do Campeonato Brasileirão. O objetivo é ganhar para não perder de vista os primeiros colocados.

O Botafogo não conseguiu ir bem nos dois jogos seguidos fora de casa e agora busca melhorar seu desempenho como mandante, condição na qual soma uma vitória, um empate e uma derrota. No meio da tabela de classificação, o time comandado por Luis Castro tem 12 pontos.





Assim como o Botafogo, o Goiás também não ganhou nas últimas duas rodadas, mas sua situação é mais delicada apesar da diferença de apenas três pontos. Com nove, o time esmeraldino está à beira da zona de rebaixamento e tenta respirar no Brasileirão.

Ainda sem repetir escalação desde que estreou, Luis Castro deve mandar a campo um time diferente do que perdeu para o Coritiba, por 1 a 0, em Curitiba. O zagueiro Joel Carli e o atacante Vinícius Lopes foram liberados pelo departamento médico e estão à disposição do treinador português.

A defesa e o ataque serão mantidos, mas mudanças são estudadas no meio-campo. A saída de Del Piage do time titular é praticamente certa. Tchê Tchê e Patrick de Paula são as opções. Além disso, Lucas Fernandes pode aparecer no lugar de Chay.

Um fator que vem preocupando Luis Castro é a questão ofensiva, apesar do Botafogo ter um dos melhores ataques do Brasileirão. Em média, o time precisa dar nove finalizações para conseguir marcar um gol.

Embalado pela classificação heroica às oitavas de final da Copa do Brasil ao eliminar o Red Bull Bragantino, nos pênaltis, o Goiás busca voltar a vencer no Brasileirão para se distanciar dos últimos colocados. Jair Ventura, porém, não vai poder repetir o time que ganhou a vaga em Bragança Paulista.

O lateral-direito Diego foi substituído no início do jogo por causa de uma lesão muscular e está no departamento médico. Por outro lado, o técnico Jair Ventura deve ter os retornos do volante Caio Vinícius e dos atacantes Vinícius e Pedro Raul.

JOGO ESPECIAL

A partida será especial para Jair Ventura, que tem uma forte ligação com o Botafogo. Filho de Jairzinho, um dos maiores ídolos do alvinegro carioca e tricampeão mundial com o Brasil em 1970 no México, o treinador do Goiás ficou dez anos no clube e desempenhou diversas funções.

“É diferente porque o Botafogo não só me formou como treinador, mas como pessoa. Cheguei como estagiário em 2008 e saí no fim de 2017. Foram 10 anos de casa. Fiz 99 jogos como treinador do time principal, fui treinador do time sub-20, analista de desempenho, preparador físico, auxiliar técnico. Passei por diversos setores, conheço o clube. Tenho um carinho enorme por ter sido formado como treinador e como pessoa. Meu pai jogou lá por 13 anos”, disse Jair Ventura.