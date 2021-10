Botafogo tenta retomar ímpeto ofensivo para pôr fim à sequência oscilante na Série B Após pontos deixados pelo caminho, Alvinegro luta para engrenar novamente e obter o quanto antes o acesso à elite

Por mais que o Botafogo continue com boas expectativas para o acesso à elite, a equipe continua a esbarrar em uma dor de cabeça ofensiva. O poderio ofensivo alvinegro vem oscilando rodada a rodada, o que vem custando pontos preciosos na sua campanha da Série B.

Além da falta de vitórias como visitante sob o comando de Enderson Moreira, o Alvinegro vem patinando ofensivamente há um mês. Após a sequência de cinco vitórias sobre Vila Nova, Coritiba, Remo, Londrina e Náutico, os botafoguenses vêm passando aos trancos e barrancos.

Após a derrota por 2 a 0 para o CSA, os alvinegros retomaram as rédeas fazendo 2 a 0 no Sampaio Corrêa em jogo no qual demoraram a engrenar. Em seguida, a equipe de Enderson Moreira não passou de um 0 a 0 com o Vitória em jogo fraco tecnicamente e amargou a derrota por 2 a 1 para o Avaí em uma partida direta pela parte de cima da classificação.

Passado um 2 a 0 no qual se desdobrou contra o CRB, o Botafogo voltou a passar por apuros em um jogo acirrado diante do Cruzeiro no Mineirão, de onde ao menos arrancou um ponto. Mesmo assim, teve dificuldades para criar jogadas e lidou com sufoco na reta final.

Com nomes como Chay e Marco Antônio passando por oscilações e alternativas como Warley ainda sem sintonia, cabe ao Botafogo lutar para retomar o ímpeto que levou a equipe ao G4 da Série B e municiar Rafael Navarro. A esperança é manter a chama acesa pelo acesso.

