Botafogo tenta engrenar diante do Fortaleza e mais de 52 mil torcedores

O Botafogo terá de lidar com um ambiente hostil para tentar engrenar no Brasileirão; Adversário do time carioca neste domingo, o Fortaleza terá o apoio de mais de 52 mil torcedores – recorde na temporada – na Arena Castelão para o confronto marcado para as 16h, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sem vencer desde a 19.ª rodada, a última do primeiro turno, quando bateu o Athletico-PR, por 2 a 0, no Engenhão, o time carioca caiu de rendimento e com 27 pontos começa a ser assombrado pela ameaça de rebaixamento. O técnico português Luis Castro ainda tenta escalar sua melhor formação, convivendo com a falta de entrosamento dos novos reforços, contratados na janela de transferência.

De outro lado, o tricolor cearense fez caminho inverso. Depois de ser eliminado tanto da Libertadores como da Copa do Brasil, começou sua ascensão, representada na liderança simbólica do returno, com cinco vitórias em cinco jogos, portanto, com 100% de aproveitamento. Com 30 pontos, já sonha, outra vez, carimbar sua presença na Libertadores de 2023.

Recuperação marcada pelo apoio incondicional de sua torcida, que vai bater o recorde nesta temporada. Até sexta-feira à noite, 52.490 tricolores já garantiram seus ingressos, quebrando o recorde anterior em seus jogos, cravada no jogo contra o Corinthians, com pouco mais de 44 mil torcedores. Do total de bilhetes vendidos, 27.637 são do check-in dos associados e 24.853 da venda de ingressos. Supera também o público de Ceará x Flamengo, que registrou 52.003 torcedores no empate por 2 a 2 no primeiro turno.

No Botafogo, recuperado de uma lesão muscular, o atacante Tiquinho Soares pode estrear. O centroavante de 31 anos chegou ao clube após passagem pelo Olympiacos-GRE e foi a principal contratação na janela de transferências. Mas nesta semana, o Botafogo perdeu dois jogadores, que foram negociados. O atacante Erison acertou com Estoril, de Portugal, enquanto o volante Barreto foi emprestado para Molenbeek, da Bélgica. Na última rodada, o time carioca foi até Caxias do Sul (RS) e empatou por 2 a 2 com o Juventude.

O volante Tchê Tchê resumiu o sentimento do grupo de jogadores para este desafio no Castelão lotado. “O momento não é o ideal. Sabemos que precisamos voltar a vencer, porque é muito importante que consigamos subir na tabela. Sabemos que o Fortaleza está bem e há um tempo não estava. É do futebol, muito dinâmico. Você tem que pensar no jogo a jogo para poder subir na tabela e se distanciar da parte de baixo”, planeja.

No Fortaleza, o técnico Juan Pablo Vovjoda não tem desfalques e deve manter a mesma formação que venceu o São Paulo na última rodada, por 1 a 0, no Morumbi. O experiente zagueiro Titi exaltou o bom momento. “É passo a passo. A gente sabe que ainda nós estamos muito próximos daquela zona da confusão. Pensamos jogo a jogo, estamos evoluindo e crescendo como equipe e buscando nosso melhor. E foi muito importante a confiança do torcedor naquele momento difícil e a gente entendeu que esse foi o momento chave pra gente se fortalecer como equipe e como grupo e conseguir coisas grandes ainda durante essa temporada”, explicou.

Nada que não possa ser alcançado pelo Fortaleza de sua empolgante torcida e seus famosos mosaicos. Saiu de 75% de risco de queda para ter 95% de chances de permanência em cinco rodadas do returno. Ainda não sofreu gols e vem de vitórias em sequência sobre Cuiabá, Internacional, o rival Ceará, Corinthians e São Paulo. A última derrota aconteceu na 18.ª rodada, por 2 a 1 para o Red Bull, no dia 20 de julho em Bragança Paulista (SP), portanto, longe de sua torcida.