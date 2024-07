Botafogo tenta disparar na liderança do Brasileirão e quebrar longo tabu contra Cruzeiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2024 - 6:30 Para compartilhar:

Em alta no Brasileirão, o Botafogo defende a liderança isolada diante do embalado Cruzeiro neste sábado, às 21h30, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada. Diferente da equipe alvinegra, o time celeste ainda tenta se firmar dentro do G-4 para, quem sabe, concorrer ao título ainda nesta temporada.

Sem perder há oito jogos, o Botafogo aparece na ponta com 40 pontos. Na última rodada, ficou no empate por 2 a 2 com o São Paulo, no Morumbi. O time carioca tenta ainda apagar o vexame do ano passado para, desta vez, não deixar o título escapar.

“Terminamos este primeiro turno com 40 pontos. São 40 pontos muito importantes para aquilo que é o percurso do Botafogo. Falta a outra metade, a consistência será sempre muito importante para nós”, disse o treinador, que tem sido muito coerente na condução do time e, por isso mesmo, tem sido muito elogiado.

Mas o retrospecto neste confronto é desfavorável. O Cruzeiro defenderá um longo tabu diante do Botafogo. A última derrota ocorreu em 2016, quando perdeu por 2 a 0 no Brasileirão. Neste período, foram 12 jogos, com quatro vitórias do Cruzeiro e oito empates. Fora de casa, um revés não acontece desde 2013. Na ocasião, levou 2 a 1, também pelo torneio nacional.

O técnico Artur Jorge está preocupado com o elevado número de desfalques. A principal baixa é, sem dúvida, o atacante Júnior Santos, com uma fissura na fíbula, um osso da perna, e sem previsão de retorno. Afinal ele é o artilheiro do time na temporada com 18 gols e cinco assistências em 41 jogos.

Além deles, estão fora Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho, Júnior Santos e Pablo estão lesionados, já Thiago Almada e Gatito Fernández foram convocados para a Olimpíada de Paris. Além deles, Artur Jorge não terá o lateral Cuiabano e o volante Marlon Freitas, suspensos.

Com isso, Allan deve ganhar a vaga no meio de campo, ao lado de Gregore e Tchê Tchê. A lateral deve ser ocupada por Hugo. As demais posições devem continuar as mesmas.

O Cruzeiro, por sua vez, é uma das surpresas da competição e ganhou uma outra cara desde a chegada do empresário Pedro Lourenço, que comprou a SAF de Ronaldo Fenômeno. O executivo Alexandre Mattos também retornou para tentar colocar o clube nos trilhos.

O time mineiro tem 32 pontos, na quinta posição, e vem de vitória sobre o Juventude por 2 a 0. O seu forte, porém, tem sido atuar no Mineirão, tendo acumulado sete vitórias como mandante, sendo o único com 100% de aproveitamento. Fora de casa, porém, o desempenho é de apenas 26%, com seis derrotas, dois empates e apenas duas vitórias.

O técnico Fernando Seabra viveu um momento, no mínimo, constrangedor nesta semana. Um vídeo ganhou destaque nas redes sociais mostrando o dirigente Pedrinho Lourenço pedindo ao técnico para escalar os recentes reforços do clube. Ele recebeu um pedido de desculpas do dirigente e deixou a história de lado.

“Não tive acesso a esse áudio e estou muito tranquilo com as decisões que posso tomar. Não me preocupo em nada, porque estou no dia a dia e eu sei dos processos como as decisões são tomadas”, disse o treinador.

Seabra não terá o zagueiro Zé Ivaldo, suspenso. Lucas Villalba treinou entre os titulares. O atacante Gabriel Veron, com uma lesão muscular, também é desfalque. Já Barreal deve ficar como opção no banco de reservas após cumprir suspensão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X CRUZEIRO

BOTAFOGO – John; Damián Suárez, Bastos, Alexander Barboza e Hugo; Allan, Gregore e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Tiquinho Soares e Savarino. Técnico: Artur Jorge.

CRUZEIRO – Cássio; William, Villalba, João Marcelo e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva e Matheus Henrique; Matheus Pereira, Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Wilton Pereira Sampaio (GO).

HORÁRIO – 21h30.

LOCAL – Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ).