Botafogo tenta disparar ainda mais na liderança em jogo com Red Bull Bragantino

Tentando se distanciar ainda mais na liderança e minimizar a saída do técnico Luís Castro, o Botafogo enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado, às 21h, no Engenhão, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida vai marcar a estreia de Bruno Lage no comando técnico do clube alvinegro.

O Botafogo vem de cinco vitórias consecutivas, sendo a última por 2 a 0 sobre o Grêmio. O time alvinegro tem 36 pontos, incríveis dez a mais do que o Flamengo, segundo colocado. O time alvinegro quer abrir ainda mais na liderança do torneio.

O Red Bull Bragantino, por sua vez, defende uma invencibilidade de cinco jogos e empatou por 0 a 0 com o São Paulo na última rodada. O time paulista é o sexto colocado, com 24 pontos.

Além de Bruno Lage, o Botafogo terá os mesmos desfalques das últimas rodadas, o principal deles é o lateral Rafael, que não deve mais atuar na temporada. Patrick de Paula e Lucas Fernandes também estão vetados pelo departamento médico.

“O Luís me transmitiu coisas sobre a equipe que guardo para mim, mas também elogiou muito os jogadores e todo o estafe. Chego aqui para dar sequência nesse grande trabalho”, disse Bruno Lage. A grande esperança da equipe é o atacante Tiquinho Soares, artilheiro disputado do Brasileirão com dez marcados.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino tem uma lista extensa de desfalques. Léo Ortiz, Eduardo Santos, Léo Realpe, e Lucas Cunha ainda não têm condições de entrar em campo e continuam vetados.

Natan, recém-recuperado de lesão, voltará a ser titular. Ele formará dupla defensiva com Luan Patrick. Esta deverá ser a única mudança em relação ao último jogo.

“Vai ser especial demais. Vou reencontrar amigos, como o Gatito, funcionários, fisioterapeutas, médicos. É o time que me deu a primeira oportunidade, me abriu as portas, e a gratidão vai sempre existir por isso. Será um grande jogo. Fico muito feliz pela fase que eu e o Botafogo estamos vivendo”, disse Matheus Fernandes.

