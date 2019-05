Botafogo tenta derrubar invencibilidade do Palmeiras e encostar nos líderes

O Botafogo tem um grande teste para provar que sua boa campanha neste início de Campeonato Brasileiro não é à toa. O time carioca enfrenta o atual campeão e líder Palmeiras, neste sábado, às 16 horas, na abertura da sexta rodada.

Como optou por mandar o jogo com o Palmeiras no Mané Garrincha, em Brasília, o Botafogo fará a terceira partida consecutiva fora do Rio de Janeiro, tendo enfrentado o Goiás, no domingo passado, no Serra Dourada, e o Sol de America, na última quarta-feira, no Paraguai, pela Copa Sul-Americana.

A trajetória do time alvinegro até aqui no Brasileirão inclui três vitórias e duas derrotas. Com nove pontos, o time de Eduardo Barroca ocupa o sétimo lugar e tenta derrubar a invencibilidade de 28 jogos Palmeiras no torneio – considerando a edição passada e a atual – para subir na tabela e encostar nos primeiros colocados.

“Vai ser difícil, mas temos que manter a característica de posse de bola, ser agressivo e pressionar o adversário. Vai ser um jogo difícil e importante contra uma grande equipe”, afirmou o zagueiro Gabriel, que não terá Joel Carli como seu parceiro na retaguarda.

O defensor argentino está suspenso pelo acúmulo de cartões e será substituído por Marcelo Benevenuto, que atuou enquanto Carli esteve lesionado e já tem 14 jogos na temporada.

Na frente, Erik pertence ao rival paulista e não pode jogar por conta de uma cláusula no contrato de empréstimo. Luiz Fernando deve jogar em seu lugar. Rodrigo Pimpão, que se lesionou depois de entrar no segundo tempo contra o Goiás, também está fora. Ele se recupera de entorse no tornozelo esquerdo.