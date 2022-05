Botafogo tenta acabar com incômodo jejum de vitórias contra o empolgado Flamengo

Longe de casa, mas com o apoio de seus torcedores, Flamengo e Botafogo fazem o primeiro clássico carioca do Brasileirão neste domingo. Às 11 horas, o estádio Mané Garrincha, em Brasília, deve ter 55 mil lugares preenchidos para um duelo de sentimentos distintos. Enquanto o rubro-negro tenta manter a empolgação, os alvinegros prometem acabar com jejum de oito jogos sem ganhar o clássico.





Desde o Brasileirão de 2018 que o lado preto e branco não festeja um triunfo. Daquele 2 a 1 para cá foram oito encontros, com sete vitórias do Flamengo. No primeiro encontro do ano, 3 a 1 sem nenhum esforço dos mandantes em Brasília.

A aposta em redenção vem da reformulação pela qual o elenco do técnico Luís Castro vem passando. Para se ter uma noção das modificações, apenas três peças do último embate devem ser escaladas. Do mais, muitas novidades. Mais fortalecido, os jogadores do Botafogo esbanjam confiança para apagar a má impressão deixada no empate por 1 a 1 com o Juventude – será o segundo jogo da equipe seguido no horário matinal do Brasileirão.

“Nossa equipe vem em uma crescente boa, estamos nos conhecendo, temos muitos jogadores novos e precisamos de tempo para trabalhar. A equipe do Flamengo está há muito tempo junta. Mas cada jogo tem uma história e lutaremos muito por esses três pontos”, garante o zagueiro argentino Cuesta, uma das novidades da temporada.

E nem ouse colocar o Flamengo em vantagem no duelo para o argentino. “Não tem favorito para um jogo desses. É claro que a equipe deles é muito boa, mas nós confiamos no que estamos fazendo em campo. Esperamos mostrar essa nova cara da equipe nesse jogo contra o Flamengo.”

Do lado vermelho e preto a empolgação impera. O time manteve a invencibilidade na Libertadores e está com um pé nas quartas da Copa do Brasil. Mesmo com o “fantasma” de Jorge Jesus rondando, o técnico Paulo Sousa ganhou voto de confiança da direção.

Em tranquilidade e com praticamente todos os titulares â disposição, a ordem é mostrar que o ambiente está tranquilo e propício para o time ganhar o quarto jogo seguido do oponente.

Depois de frustrar o Maracanã lotado diante do Palmeiras, o time está fechado para não decepcionar seus fãs que vão lotar o Mané Garrincha. Nos planos está subir para parte de cima da tabela e iniciar a caça aos líderes.

Pablo, com problema muscular, deve ser substituído por Willian Arão na defesa, com Andreas Pereira e Thiago Maia disputando uma vaga no meio. Na frente, Arrascaeta, Arão e Bruno Henrique são a aposta por um belo resultado.