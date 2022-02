Botafogo tem reunião e abre negociação com Eran Zahavi, atacante israelense do PSV Camisa 7 do time holandês teve encontro com diretor André Mazzuco, que explicou projeto do Botafogo; caso negócio ande, ideia é fechar com atacante já na atual janela

O Botafogo está indo longe em busca de reforços. O nome da vez é o de Eran Zahavi, atacante israelense do PSV, da Holanda. Ocorreu uma reunião entre o jogador de 34 anos e a diretoria do Alvinegro na semana passada. O contato inicial é para, se a coisa evoluir, o atleta defender o Glorioso ainda antes da atual janela fechar.

+ John Textor tem conversas iniciais e sonha com contratação de Cavani, do Manchester United, para o Botafogo



Zahavi tem contrato com o PSV até julho mas sabe que, pela idade avançada, o projeto a médio prazo não é vantajoso na equipe holandesa, que também ainda não definiu se vai renovar com o atleta. No Botafogo, discutiu-se inicialmente um contrato de duas temporadas. As conversas, vale ressaltar, ainda são iniciais.

Houve uma reunião entre Zahavi e um dirigente do Botafogo na semana passada. O papo foi considerado positivo. O israelense teve contato com o projeto que o Alvinegro pretende realizar nos próximos anos a partir das ideais de John Textor e enxergou a coisa com bons olhos.

Apesar de ter contrato com o time holandês, a ideia do Botafogo, se as conversas avançarem, é ter Zahavi ainda na atual janela, que termina em abril. Ele rescindiria o contrato com o PSV e viria sem custos de transferência ao Glorioso. Atualmente, o israelense é titular da equipe europeia.

O jogador tem, atualmente, um salário que supera R$ 1 milhão mensais. O Botafogo já acenou que não pretende pagar essa quantia – Zahavi tem noção que terá uma redução financeira se optar pela equipe brasileira. Times de Israel e dos Estados Unidos também monitoram o atleta.

O israelense tem nove gols e oito assistências em 29 partidas disputadas pelo PSV na atual temporada. Além da equipe holandesa, ele soma passagens por Guangzhou R&F-CHN, Maccabi Tel Aviv-ISR, Palermo-ITA e Hapoel Tel Aviv-ISR. Ele também é o maior artilheiro da história da seleção de Israel.

