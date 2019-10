Botafogo tem projeto para buscar dias melhores

O Projeto Investidores do Botafogo, que busca separar o departamento de futebol de outras áreas do clube, segue em andamento. Nesta terça (15) o time de General Severiano comunicou que vai começar a revisão do plano de negócios desta iniciativa. A nota oficial explica que esta etapa irá definir “as ações e os recursos necessários ao crescimento esportivo do Botafogo e maximização de sua marca”.

O documento diz ainda que se trata de “um processo elaborado em termos confidenciais. Portanto, mais detalhes somente serão divulgados ao final desta fase, que tem previsão de conclusão em poucas semanas”.

Durante a apresentação do novo técnico do time, Alberto Valentim, o vice-presidente de futebol do Botafogo, Gustavo Noronha, afirmou que o clube vive uma delicada situação financeira, com uma dívida de cerca de R$ 800 milhões.

“O clube vive esse momento do Botafogo S/A. Estamos trabalhado para fazer essa transição, do modo mais transparente possível, para fazer com que o time retome os tempos de glória todos os anos”, declarou o dirigente.

Dentro de campo, o Botafogo se prepara para encarar o Vasco em São Januário na quarta (16) a partir das 21h30. Para Valentim, é preciso verticalizar o jogo para melhorar o rendimento do ataque botafoguense: “Para que você aumente o número de finalizações, além de ter a posse de bola, temos que verticalizar”.