Botafogo tem pedido para reduzir valor de ingressos de jogo negado pelo Fortaleza

Depois de ter sido derrotado pelo Bahia por 2 a 0, na noite de quarta-feira, em Salvador, o Botafogo iniciou já na capital baiana a sua preparação para o jogo diante do Fortaleza, na próxima segunda, às 20 horas, na Arena Castelão. E o clube carioca teve nesta quinta um pedido de redução no preço dos ingressos para a torcida visitante negado pelo time cearense nesta quinta-feira.

A direção botafoguense chegou a enviar um ofício ao Fortaleza para reclamar do valor fixado para os torcedores alvinegros que acompanharão a partida no estádio, mas a solicitação de diminuição do preço não foi atendida. E nesta quinta o clube cearense confirmou, por meio de publicação em sua página no Twitter, que os bilhetes para os visitantes serão vendidos pelo valor único de R$ 110 (com meia-entrada a R$ 55).

Os botafoguenses que desembolsarem este valor ficarão no setor Superior Norte do Castelão. Para completar, o Fortaleza ainda confirmou que a venda para este local do estádio também estará disponível para os torcedores da equipe da casa para este compromisso válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.

“Para o jogo contra o Botafogo, o setor Superior Norte também está à venda para a torcida tricolor. R$ 110/55 (mesmo preço praticado para os visitantes). Sócio torcedor tem acesso garantido”, escreveu o Fortaleza na publicação em sua rede social.

Os jogadores do Botafogo que não foram titulares na noite de quarta-feira fizeram um treino no CT do Bahia na manhã desta quinta, em atividade comandada pelo técnico Eduardo Barroca. Já os que começaram o duelo diante do rival baiano realizaram apenas um trabalho regenerativo no hotel onde a equipe se hospedou na capital baiana.

Depois disso, na parte da tarde, a delegação botafoguense viajou de volta ao Rio, onde o desembarque no aeroporto foi tranquilo e sem a presença de torcedores.