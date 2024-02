Botafogo tem jogador expulso, mas segura vitória contra o Santo André no Paulistão

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/02/2024 - 21:24 Para compartilhar:

Mesmo com um jogador a menos na metade final do segundo tempo, o Botafogo conseguiu vencer o Santo André por 1 a 0 na noite desta quinta-feira. A partida, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, foi realizada na Arena Nicnet, em Ribeirão Preto. O gol da vitória saiu dos pés de Alex Sandro, ainda no primeiro tempo.

Com a vitória, o Botafogo chegou a sete pontos em terceiro lugar do Grupo D, atrás de São Paulo (10) e São Bernardo (7), e à frente de Novorizontino (6). O Santo André segue sem vencer, em quarto e último lugar do Grupo A com dois pontos, atrás de Santos (9), Portuguesa (3) e Ituano (3). Além disso, está na lanterna (16º) na classificação geral, que define os dois rebaixados.

Botafogo e Santo André iniciaram o jogo buscando o ataque, mas com poucas chances claras de gol. O time da casa assustou quando Jean cruzou para a área e a bola passou perto do gol. O Santo André respondeu com Cléo Silva, que aproveitou espaço entre zagueiros para finalizar forte, mas para fora. Os dois times sofreram baixas no primeiro tempo por lesões: Leandro Pereira (Botafogo) e Cléo Silva (Santo André).

Até que aos 37 minutos o placar foi inaugurado a favor do Botafogo. Leandro Maciel recebeu na esquerda, fez bom giro, invadiu a área pelo lado esquerdo e tocou na medida para Alex Sandro, que estava um pouco à frente. O atacante chutou forte, de primeira, para marcar o gol. Ele ainda teria outras chances antes do intervalo, mas chutou por cima na primeira e, depois, o goleiro Luiz Daniel defendeu.

No segundo tempo, Lohan mostrou que o Santo André estava vivo na partida, exigindo boa defesa do goleiro João Carlos, embora estivesse impedido. Luiz Gustavo também levou perigo em cabeçada por cima.

Aos 23 minutos, o Botafogo viu a vitória ameaçada porque o zagueiro Fábio Sanches levou o segundo cartão amarelo e foi expulso. A partir daí, o Santo André exerceu pressão em busca do empate. Após disputa na área, Ariel pediu pênalti. O árbitro até foi à cabine do VAR, mas foi identificado impedimento na origem da jogada.

Em vantagem numérica, o Santo André foi para o abafa e quase empatou no finalzinho em lance de escanteio. Bruno Michel completou na pequena área, mas o goleiro defendeu e a zaga afastou o perigo. Depois disso, o time da casa se segurou bem para confirmar a vitória.

Os dois clubes voltam a campo no próximo domingo pela quinta rodada. Às 11h, o Santo André recebe o Red Bull Bragantino no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. Mais tarde, às 18h, o Botafogo visita o Ituano no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 SANTO ANDRÉ

BOTAFOGO – João Carlos; Lucas Dias, Bernardo Schappo e Fábio Sanches; Wallison (Emerson Ramon), Matheus Barbosa, Leandro Maciel (Carlos Manuel) e Jean; Douglas Baggio (Patrick Brey), Leandro Pereira (Toró) e Alex Sandro (Ericson). Técnico: Paulo Gomes.

SANTO ANDRÉ – Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Walce, Luiz Gustavo e Igor Fernandes; Wellington Reis (Bruno Michel), Marciel (Richard), Dudu Vieira e Felipe Ferreira (Ariel); Lohan (Léo Passos) e Cléo Silva (Robinho). Técnico: Fernando Marchiori.

GOL – Alex Sandro, aos 37 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS – Fábio Sanches e Leandro Maciel (Botafogo); Luiz Gustavo (Santo André).

CARTÃO VERMELHO – Fábio Sanches (Botafogo).

ÁRBITRO – Gabriel Henrique Meira Bispo.

RENDA – R$ 85.370,00.





PÚBLICO – 3.329 pagantes (3.655 presentes).

LOCAL – Arena Nicnet, em Ribeirão Preto (SP).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias