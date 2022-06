Botafogo tem confronto entre o ‘céu e o inferno’ contra Avaí Sem vencer há quatro jogos, Botafogo tenta livrar qualquer fantasma de rebaixamento no Estádio Nilton Santos nesta segunda-feira

Se vencer, alívio. Se perder, crise. Esse é, basicamente, o cenário do Botafogo para enfrentar o Avaí às 19h desta segunda-feira no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão em tempo real no site do LANCE!.





O Alvinegro está em uma situação intermediária da tabela, apesar de estar mais próximo da zona inferior. A equipe comandada por Luís Castro tem 12 pontos ocupa a 16ª colocação e tem a mesma quantidade de pontos do Cuiabá, primeiro time no Z4, mas está a cinco do Atlético-MG, primeira equipe no G6.

A equipe, portanto, vive uma situação de “oito ou oitenta”: se vencer, sobe para a 8ª colocação e já retorna para uma zona de competições sul-americanas. Se perder, termina a rodada na zona de rebaixamento, já que o Avaí é o 18º colocado.

A situação envolvendo o Botafogo vai bem além do que termos de tabela. O time passa por um momento instável na temporada: são quatro jogos sem vencer e o acúmulo de problemas defensivos desde então.

O desempenho da equipe caiu. O plantel mostra dificuldade para criar chances, furar as defesas adversárias e os resultados refletem isso. Contra o Avaí, o Botafogo tem a chance de abraçar o céu e deixar a parte inferior cada vez mais distante.

