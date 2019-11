Botafogo tem cinco jogos pela frente para evitar o rebaixamento

Com 36 pontos e apenas um à frente do Fluminense – o Tricolor abre o pelotão do Z-4 – o Botafogo vai ter cinco jogos decisivos até o fim do Campeonato Brasileiro. Para o meia João Paulo, o time de Alberto Valentim não pode mais “oscilar” e precisa conquistar uma sequência de bons resultados.

“A gente tem que assumir que pode melhorar nossa qualidade de jogo e ser mais consistente, principalmente no último ço de campo. Temos um jogo decisivo em casa”.

Depois de Corinthians, neste domingo (24), às 18h, no Estádio Nilton Santos, o Botafogo terá a Chapecoense, na Arena Condá; o Internacional, dentro de casa; o Atlético-MG no Mineirão; e o Ceará no Niltão, no Rio de Janeiro.

Para esta reta final, a diretoria alvinegra deve acertar os salários atrasados.

“Foi passado que vai ser quitado, não deram datas, mas a gente não se estendeu muito, porque nesse momento precisamos focar no nosso trabalho; vamos deixar que eles resolvam esta situação”, esclareceu João Paulo.