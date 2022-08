Botafogo tem chance de se livrar de ‘campanha de Z4’ em casa contra o Atlético-GO

Parceria Lance & IstoÉ 13/08/2022 - 5:00 Compartilhe

Outrora uma fortaleza do Botafogo, o Estádio Nilton Santos não tem colocado o mesmo efeito de anos anteriores nos jogos do Alvinegro. A equipe comandada por Luís Castro tem uma das piores campanhas como mandante do Brasileirão, mas tem oportunidade de mudar parte deste panorama: o time enfrenta o Atlético-GO às 21h deste sábado no Estádio Nilton Santos pela 22ª rodada.

O Glorioso tem um desempenho de Z4 como mandante. Em fato, o time estaria na zona da degola contando apenas os jogos dentro de casa – 11 pontos em dez jogos disputados e 17ª colocação, à frente apenas de Cuiabá, Ceará e Juventude.

Isso não é comum para o Botafogo, que sempre teve os próprios domínios como uma força. O Alvinegro comumente figura na primeira parte dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro, mas os papéis se inverteram em 2022.

Diante do Dragão, o Alvinegro tem chance de deixar o “Z4 dos mandantes”. A campanha em casa tem sido decepcionante: na última rodada, apenas um empate com o Ceará em uma atuação de pouca inspiração no Nilton Santos.

São mais derrotas (cinco) do que vitórias (três) em casa nesse Brasileirão, algo que o torcedor não está acostumado. O Botafogo tem mais uma chance de mostrar que pode transformar o Nilton Santos, realmente, em um lugar para se sentir confortável como uma casa.

