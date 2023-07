Botafogo-SP vence, segura Criciúma no 2º lugar e encosta no G-4 da Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/07/2023 - 22:14 Compartilhe

O Botafogo impediu que o Criciúma assumisse a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Santa Cruz, pela 18ª rodada. De quebra, aproximou-se ainda mais do G-4.

O time paulista ganhou quatro posições na tabela e dorme na sétima posição, com 27 pontos, contra 31 do Vitória, quarto colocado. O Criciúma continua em segundo, com os mesmos 34 pontos do líder Vila Nova.

O primeiro tempo entre Criciúma e Botafogo foi de muita cautela. Os times não se arriscaram muito e criaram poucas oportunidades de gol. A partida foi ganhar um pouco mais de emoção a partir dos 30 minutos, quando Luiz Henrique bateu falta com muito perigo e mandou perto do gol defendido por Gustavo.

O lance acordou o Criciúma, que chegou no ataque com Felipe Mateus, aos 31. Ele recebeu belo passe de Claudinho e cabeceou rente à rave de Matheus Albino. Na sequência, o goleiro do Botafogo trabalhou para segurar uma tentativa de Marquinhos Gabriel.

A melhor chance, no entanto, foi com Claudinho. O lateral tabelou com Rômulo pela direita, saiu na frente de Albino, mas pegou mal na bola e mandou para fora. Com isso, os times foram para o intervalo com o 0 a 0 no placar.

O segundo tempo foi mais eletrizante. Aos 11 minutos, Fabinho driblou Matheus Albino e ia fazendo um bonito gol. O lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que assinalou impedimento. A resposta do Botafogo foi com Lucas Cardoso. Gustavo salvou.

A situação do Criciúma começou a se complicar aos 22, quando Fabinho foi expulso por uma confusão com Márcio Silva. Com um jogador a mais, o Botafogo passou a mandar na partida e abriu o placar aos 29. Após cobrança de escanteio, Osman subiu sozinho e desviou para o gol. A bola bateu no travessão antes de entrar.

Após o gol, o Botafogo largou a mão de jogar e passou a administrar a vantagem. O Criciúma tentou um abafa, mas sofreu com a inferioridade numérica e não conseguiu evitar a derrota.

O Criciúma volta a campo no sábado, às 17h, diante do Novorizontino, no Heriberto Hulse, em Criciúma (SC). Na segunda-feira, às 19h, o Botafogo visita o Londrina, no estádio do Café, em Londrina (PR).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 CRICIÚMA

BOTAFOGO – Matheus Albino; Thássio, Lucas Dias, Marcio Silva e Patrick Brey; Tárik, Guilherme Madruga, Osman (Pedro Rodrigues), Luiz Henrique (Gustavo Xuxa) e Lucas Cardoso (Diogo Silva); Salatiel. Técnico: Marcelo Chamusca.

CRICIÚMA – Gustavo; Claudinho (Cristovam), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Léo Costa (Cristopher), Rômulo e Marquinhos Gabriel (Welinton Torrão); Fellipe Mateus (Fernando Canesin), Felipe Vizeu (Tiago Marques) e Fabinho. Técnico: Cláudio Tencati.

CARTÕES AMARELOS – Marcio Silva, Osman e Tarik (Botafogo); Marquinhos Gabriel, Rômulo e Walisson Maia (Criciúma).

CARTÃO VERMELHO – Fabinho (Criciúma).

ÁRBITRO – Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA – R$ 61.615,00.





PÚBLICO – 3.790 pagantes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias