Botafogo-SP vence o Atlético-GO de virada e volta ao G4 da Série B

Com uma bela virada, o Botafogo-SP venceu o Atlético-GO por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 11.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida valia posição dentro da zona de acesso. O time paulista ficou com 20 pontos, em terceiro lugar, empurrando o goiano para a sexta posição, com 18 pontos.

O Atlético-GO foi mais presente no campo de ataque desde o início do jogo e chegou a desperdiçar algumas chances com Henan, Pedro Raul e Nicolas. O time da casa foi recompensado com o gol de abertura do placar aos 34 minutos. Pedro Raul recebeu e fez o pivô para Matheuzinho, que chegava livre, completar entre as pernas do goleiro Darley.

Mas o Botafogo-SP subiu de produção na segunda etapa e chegou ao empate aos 24 minutos. Lucas Mendes cruzou da direita e Henan se antecipou à marcação e completou de cabeça para o fundo do gol. Cinco minutos mais tarde, Henan virou. A jogada começou novamente com Lucas Mendes e Erick fez um corta-luz, deixando a bola passar para o artilheiro da noite tocar na saída do goleiro.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta-feira, pela 12.ª rodada da Série B. O Botafogo receberá o CRB no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, enquanto o Atlético-GO vai ao Independência, em Belo Horizonte, enfrentar o América-MG.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 1 X 2 BOTAFOGO-SP

ATLÉTICO-GO – Maurício Kozlinski; Jonathan, Lucas Rocha, Gilvan e Nicolas; André Castro, Moacir e Jorginho; Mike (Jarro Pedroso), Matheuzinho (Bustamante) e Pedro Raul (Rodrigo Rodrigues). Técnico: Wagner Lopes.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes, Didi, Naylhor e Vinícius Freitas; Higor Meritão, Pablo (Erick), Nadson e Marlon Freitas; Felipe Saraiva (Rafael Costa) e Henan (Luiz Otávio). Técnico: Roberto Cavalo.

GOLS – Matheuzinho, aos 34 minutos do primeiro tempo; Henan, aos 24 e aos 29 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marielson Alves Silva (BA).

CARTÕES AMARELOS – Gilvan e Bustamante (Atlético-GO); Naylhor, Higor Meritão e Rafael Costa (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 60.375,00.

PÚBLICO – 2.784 pagantes (3.784 total)

LOCAL – Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).