Botafogo-SP vence Guarani em Campinas e iguala a pontuação do G4 da Série B

O Botafogo-SP venceu, nesta segunda-feira, o Guarani, por 2 a 0, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, e igualou a pontuação do G4 – a zona de acesso – da Série B do Campeonato Brasileiro. Bruno Moraes, de cabeça, aos 29 minutos, e Murilo Henrique, de falta, aos 37 minutos do segundo tempo, fizeram os gols da do triunfo no duelo pela 29.ª rodada.

O resultado positivo deixou o Botafogo-SP na quinta colocação com os mesmos 43 pontos do G4. O Coritiba, no entanto, leva vantagem no saldo de gols (7 a 3). O Guarani, enquanto isso, parou no 13.º lugar com 35 pontos, cinco a mais do que a zona de rebaixamento.

Os times paulistas fizeram um primeiro tempo morno em Campinas. O clube da casa até criou a primeira chance logo de cara, mas depois pouco ameaçou. Aos seis minutos, Michel Douglas mandou de voleio e exigiu defesa do goleiro Darly. O Botafogo não foi muito diferente e apareceu só aos 14 minutos em falta batida por Murilo Henrique, que viu a bola passar rente à trave.

No segundo tempo, o Botafogo teve logo duas chances aos seis minutos. Dodô bateu cruzado e Klever espalmou. No rebote, Marlon Freitas chutou, mas o goleiro do Guarani voltou a defender. O Guarani respondeu aos 15 minutos. Marquinhos levantou na área e Diego Giaretta cabeceou no travessão.

Aos 29 minutos, Marlon Freitas cruzou na medida para Bruno Moraes que mandou, de cabeça, para o fundo das redes. O Botafogo ampliou aos 37 minutos em cobrança perfeita de falta de Murilo Henrique, artilheiro do time na Série B com sete gols. Depois, o Botafogo segurou a vantagem e somou mais três pontos.

Os times voltarão a campo já na próxima quinta-feira. O clube de Campinas visitará o Cuiabá na Arena Pantanal, na capital do Mato Grosso, às 21h30, pela 30.ª rodada. Na mesma noite, porém, mais cedo, às 19h15, o Botafogo receberá o Atlético-GO no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 0 X 2 BOTAFOGO-SP

GUARANI – Klever; Lenon, Luiz Gustavo, Diego Giaretta e Thallyson; Bruno Silva (Marquinhos), Ricardinho (Nando), Felipe Guedes e Lucas Crispim; Davó (Renan) e Michel Douglas. Técnico: Thiago Carpini.

BOTAFOGO-SP – Darley; Lucas Mendes (Lucas), Didi, Luiz Otávio e Pará; Pablo, Higor Meritão (Willian Oliveira), Marlon Freitas e Murilo Henrique; Dodô e Bruno Moraes (Júlio César). Técnico: Hemerson Maria.

GOLS – Bruno Moraes, aos 29, e Murilo Henrique, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS – Luiz Gustavo (Guarani); Lucas Mendes, Higor Meritão, Júlio César (Botafogo-SP).

RENDA – R$ 65.491,00.

PÚBLICO – 4.997 pagantes.

LOCAL – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).