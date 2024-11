Botafogo-SP vence Coritiba no Paraná na abertura da última rodada da Série B do Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/11/2024 - 21:15 Para compartilhar:

Sem risco de rebaixamento desde a rodada passada, o Botafogo-SP terminou a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro se reabilitando após duas derrotas seguidas. Nesta sexta-feira, na abertura da 38ª e última rodada, visitou e venceu por 3 a 1 o Coritiba, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Wallison, Jean Victor e Bruno Marques fizeram os gols para o time paulista, enquanto Vini Paulista descontou.

Com este resultado, o Botafogo-SP se despede da Série B com 45 pontos. Já o Coritiba, que fracassou no objetivo de voltar à elite no ano seguinte após a queda, sequer ficou na primeira página de classificação, terminando com 50.

Apesar de ter começado a partida com mais posse de bola e ter tido as primeiras oportunidades de gol, o Coritiba viu o Botafogo-SP abrir o placar aos 27 minutos. Bruno Marques roubou a bola na entrada da área e tocou para Walisson, que bateu cruzado na saída do goleiro Benassi, que nada pôde fazer.

A partir daí, o Coritiba se mandou ao ataque e no momento que estava próximo do empate, levou mais um banho de água fria aos 41 minutos. Jean Victor bateu falta de longe, a bola desviou em Sabit Abdulai e enganou o goleiro Benassi, que só olhou a bola entrar. Nos minutos finais, o volante ganês chutou mais uma bola na trave, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória do Botafogo-SP por 2 a 0.

Na volta do intervalo, o Botafogo-SP não diminuiu a intensidade e aos sete minutos, marcou o terceiro gol. Toró recebeu livre pelo lado esquerdo e foi avançando. Ele cruzou na área, a zaga rival tentou afastar, mas a bola sobrou para Bruno Marques empurrar para o gol aberto. Depois do susto, enfim, o Coritiba conseguiu descontar.

Aos 13 minutos, o Botafogo-SP saiu jogando errado e Josué ficou com a bola. O meio-campista arriscou um chute forte, mas Victor Souza defendeu. No rebote, Vini Paulista apareceu para completar para o fundo do gol. A partir daí, o duelo seguiu movimentado, mas o placar não mudou.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 3 BOTAFOGO-SP

CORITIBA – Benassi; Jhonny (Felipe Guimarães), Thalisson Gabriel, Bruno Melo e Jamerson; Henrique Melo (Vini Paulista), Geovane Meurer (Zé Gabriel), Matheus Frizzo (Sebastián Gómez) e Josué; Lucas Ronier e Júnior Brumado (Brandão). Técnico: Guilherme Bossle (interino).

BOTAFOGO-SP – Victor Souza; Walisson, Raphael Rodrigues, Ericson e Jean Victor; Sabit Abdulai (João Costa), Gustavo Bochecha e Douglas Baggio (Carlos Manuel); Toró (Emerson Ramon), Bruno Marques (Ronald Camarão) e Alexandre Jesus (Thalles). Técnico: Márcio Zanardi.

GOLS – Wallison, aos 27, e Jean Victor, aos 41 minutos do primeiro tempo. Bruno Marques, aos sete, e Vini Paulista, aos 13 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Bruno Melo, Jhonny e Thalisson Gabriel (Coritiba) e Wallison (Botafogo-SP).

ÁRBITRO – Júlio Cesar Pfleger (SC).

RENDA/PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).