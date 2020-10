Botafogo-SP vence após 4 derrotas seguidas, mas segue na vice-lanterna da Série B

O Botafogo-SP bateu o Vitória, por 2 a 1, neste domingo à noite, e encerrou série de quatro derrotas seguidas na Série B do Campeonato Brasileiro. Judivan e Ferreira fizeram os gols da vitória no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 18.ª rodada. Caicedo descontou para os baianos.

Apesar da vitória, o Botafogo ocupa a penúltima colocação, mas com 17 pontos, a dois do primeiro rival fora da degola. O Vitória, por sua vez, completou o sétimo jogo sem triunfar – três empates e quatro derrotas – e parou nos 20 pontos, na 14.ª colocação.

Antes da partida, a torcida do Botafogo protestou por conta da situação do time com má campanha e na zona de rebaixamento. Em campo, o time deu a resposta antes do primeiro minuto de jogo. Judivan aproveitou cruzamento de Valdemir e estufou a rede baiana.

Aos 11 minutos, Ronald fez boa jogada, cortou o marcador e bateu com perigo. O jogo perdeu intensidade. O Botafogo diminuiu o ritmo e o Vitória não esboçou reação e ainda tomou três cartões amarelos com Lucas Cândido, Leandro Silva e Rafael Carioca.

O Vitória voltou mais animado no segundo tempo e tentou com Júnior Viçosa, aos 8 minutos. A bola tirou tinta da trave. Aos 14 minutos, Vico bateu e Darley defendeu. A resposta do Botafogo, no entanto, foi certeira.

Aos 24 minutos, Ferreira recebeu de Val, ajeitou e bateu de fora da área para marcar um bonito gol. O Vitória diminuiu aos 41 minutos com Caicedo. O atacante recebeu de Léo e mandou para as redes. Aos 45 minutos, Luketa cabeceou no travessão do Vitória.

Na 19.ª rodada, a última do primeiro turno da Série B, o Botafogo-SP visitará o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), no sábado, às 19 horas. Antes, na sexta-feira, às 19h15, o Vitória receberá o Brasil-RS no Barradão, em Salvador.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2X 1 VITÓRIA

BOTAFOGO-SP – Darley; Valdemir, Robson, Jordan e Martineli; Ferreira (Walisson Maia), Elicarlos (Edson Júnior) e Bady (Matheus Anjos); Ronald (Luketa), Judivan (Murilo Oliveira) e Jeferson. Técnico: Claudinei Oliveira.

VITÓRIA- Ronaldo; Leandro Silva (Léo), João Victor, Maurício Ramos e Rafael Carioca; Guilherme Rend, Lucas Cândido, Gerson Magrão (Mateusinho) e Juninho Quixadá (Vico); Ewadro (Júnior Viçosa) e Léo Ceará (Caicedo). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS – Judivan, a 1 minuto do primeiro tempo, Ferreira, aos 24, e Caicedo, aos 41 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Dewson Fernando Freitas da Silva (PA).

CARTÕES AMARELOS – Victor Bolt, Murilo Oliveira, Walisson Maia (Botafogo-SP); Lucas Cândido, Leandro Silva, Rafael Carioca, Ronaldo, Mateusinho, Léo (Vitória).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Veja também