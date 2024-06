Botafogo-SP vence a Ponte Preta em confronto direto pela Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2024 - 23:13 Para compartilhar:

O Botafogo fez o dever de casa e ganhou da Ponte Preta, por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Santa Cruz, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A terceira vitória seguida deixa o Botafogo com 13 pontos, deixando para trás a Ponte Preta, que estacionou nos 12.

O primeiro tempo foi bastante movimentado em Ribeirão Preto. Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta criou boas alternativas com Jeh, Iago Dias e Elvis. Dodô chegou a marcar logo aos cinco minutos, mas o gol foi anulado porque Renato estava impedido ao fazer o cruzamento. Já o Botafogo-SP só assustou em chute desviado de Gustavo Bochecha.

No segundo tempo, o Botafogo precisou de nove minutos para abrir o placar. Emerson Ramon chutou, Pedro Rocha rebateu mal e Matheus Barbosa aproveitou o rebote. Em busca do empate, a Ponte Preta deu espaço para o contra-ataque adversário.

O segundo gol tricolor era questão de tempo. Matheus Barbosa parou em Pedro Rocha e Matheus Costa acertou o travessão. Aos 47 minutos, em mais um rebote do goleiro ponte-pretano, Patrick Brey sacramentou a vitória.

No sábado, o Botafogo visita o Operário, às 17 horas, no Germano Krüger. Já a Ponte Preta volta a campo na terça-feira, contra o Ceará, às 21 horas, no Moisés Lucarelli. Os jogos são válidos pela 12ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 0 PONTE PRETA

BOTAFOGO-SP – João Carlos; Wallison, Lucas Dias (Bernardo Schappo), Fábio Sanches e Jean Victor (Patrick Brey); João Costa, Matheus Barbosa (Fillipe Souto) e Gustavo Bochecha (Matheus Costa); Emerson Ramon (Toró), Alex Sandro (Leandro Pereira) e Douglas Baggio. Técnico: Paulo Gomes.

PONTE PRETA – Pedro Rocha; Igor Inocêncio, Castro, Sérgio Raphael e Gabriel Risso (Zé Mário); Emerson Santos (Dudu Vieira), Ramon (Guilherme Beléa), Dodô e Elvis (Matheus Régis); Renato (Iago Dias) e Jeh. Técnico: Nelsinho Baptista.

GOLS – Matheus Barbosa, aos 9’/2T, e Patrick Brey, aos 47’/2T (Botafogo)

CARTÕES AMARELOS – Emerson Ramon, Matheus Costa, Leandro Pereira, Lucas Dias e Wallison (Botafogo); Elvis, Igor Inocêncio e Emerson Santos (Ponte Preta).

ÁRBITRO – Bruno Pereira Vasconcelos (BA).

RENDA – R$ 36.425,00.

PÚBLICO – 2.681 total (2.513 pagantes).

LOCAL – Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).