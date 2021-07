Botafogo-SP tira invencibilidade do Criciúma e sobe na Série C

O Botafogo-SP derrotou o Criciúma por 3 a 1 na noite desta segunda-feira (12), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, pela 7ª rodada do grupo B da Série C. O resultado tirou a invencibilidade da última equipe que ainda não tinha perdido no torneio.

Atualmente, o time catarinense é o vice-líder da chave com 14 pontos, dois a menos do que o Ypiranga-RS. Já o Botafogo paulista encostou na zona de classificação. O Tricolor chegou aos 12 pontos, um a menos do que o Ituano, 4º colocado.

O placar foi aberto com participação decisiva do centroavante Walter, que recebeu a bola nas costas da marcação e ajeitou para Neto Pessoa, que chutou para balançar as redes aos 16 minutos. Aos 33, Rodrigo Ferreira acerta uma belíssima cobrança de falta e amplia para os donos da casa. Três minutos depois, foi a vez de Fellipe Matheus, em chute colocado em cobrança de falta, diminuir o placar para o Tigre catarinense. O resultado só foi definido no último lance da partida. Aos 47 minutos da etapa final, em rápido contra-ataque, Bruno Santos cruzou da esquerda e Rafael Tavares definiu a vitória do Tricolor.

Os times voltam a jogar no próximo sábado (17), quando o Criciúma visita o Mirassol e o Botafogo pega o Figueirense.

