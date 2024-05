Botafogo-SP tem três expulsos, mas fica no empate com o Mirassol na Série B

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/05/2024 - 23:15 Para compartilhar:

O Botafogo teve três jogadores expulsos nos minutos finais, mas conseguiu segurar o empate com o Mirassol por 0 a 0, nesta terça-feira, no estádio NicNet, em Ribeirão Preto, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o Botafogo continua sem vencer na competição, apesar de ainda estar invicto. O time de Ribeirão Preto é o 13º colocado, com três pontos, um a menos do que o Mirassol, em 11º.

Botafogo e Mirassol fizeram um primeiro tempo de muita disputa de bola e vários erros de passes. As chances foram poucas. Aos seis minutos, Dellatorre arriscou de fora da área, mas jogou por cima do gol. A resposta foi na sequência com Matheus Barbosa. O volante aproveitou a cobrança de escanteio para cabecear rente ao travessão.

O time da casa até teve um pouco mais de volume de jogo, mas pecou na finalização. Aos 29, Patrick Brey avançou pela esquerda e cruzou, Leandro Pereira subiu sozinho e mandou por cima. A melhor chance, no entanto, foi com o Mirassol, aos 35. Após cobrança de escanteio, Luiz Otávio cabeceou bonito e exigiu grande defesa de Michael.

O Botafogo voltou a pressionar no fim, mas continuou pecando na finalização. Aos 39, Robinho mandou rente à trave de Alex Muralha, desperdiçando a última oportunidade da etapa inicial.

O segundo tempo começou ainda mais devagar. O Mirassol não conseguia fazer a infiltração e passou a trocar passes em seu campo defensivo. Já o Botafogo também era discreto e pouco ameaçou. O time visitante foi criar uma boa chance aos 17. Chico Kim puxou o contra-ataque e lançou para Diego Gonçalves, o atacante escorreu na hora de cortar Walisson e acabou perdendo grande oportunidade de tirar o zero do placar.

O jogo foi ganhar em emoção no fim. Os times se abriram e saíram em busca do gol. O Mirassol chegou a marcar com Lucas Ramon, mas o árbitro anulou o lance e marcou impedimento.

A pressão desestabilizou o Botafogo, que chegou a perder três jogadores expulsos. Lucas Dias levou o vermelho após falta em Quirino, enquanto Bernardo Schappo foi punido por reclamação. Logo depois, Wallison acertou Chico Kim e também foi para o ‘chuveiro’ mais cedo.

Só que o Mirassol não teve tempo de aproveitar a superioridade numérica. Com isso, o jogo terminou mesmo no 0 a 0.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Guarani no sábado, às 17h, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP). No domingo, às 16h, o Mirassol recebe o Paysandu, no José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP).

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 MIRASSOL

BOTAFOGO – Michael; Lucas Dias, Matheus Costa e Bernardo Schappo; Wallison, Matheus Barbosa (Gustavo Bochecha), João Costa (Carlos Manuel) e Patrick Brey; Robinho (Emerson Ramon), Leandro Pereira e Douglas Baggio (Alex Sandro). Técnico: Paulo Gomes.

MIRASSOL – Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Luiz Otávio e Warley; Neto Moura, Gabriel (Chico Kim) e Danielzinho; Fernandinho (Diego Gonçalves), Dellatorre (Quirino) e Negueba (Alex Silva). Técnico: Mozart.

CARTÕES AMARELOS – Carlos Manuel, Gustavo Bochecha e Emerson Ramon (Botafogo).

CARTÕES VERMELHOS – Bernardo Schappo, Lucas Dias e Wallison (Botafogo).

ÁRBITRO – Léo Simão Holanda (CE).

RENDA – R$ 37.235,00.

PÚBLICO – 2.755 pagantes.

LOCAL – Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP).