Botafogo-SP fica na frente duas vezes, mas cede empate ao Brusque em casa pela Série B

Botafogo-SP e Brusque fizeram uma partida quente neste domingo, no estádio Santa Cruz, pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o time paulista ficou na frente do placar em duas oportunidades, mas acabou cedendo o empate aos catarinenses: 2 a 2.

Com o resultado, o Botafogo-SP chegou aos 18 pontos e ficou em 17º lugar. Logo abaixo, aparece o Brusque, que soma 15 pontos e está em 18º. Ituano e Guarani completam a zona do rebaixamento. Os paulistas, que não vencem há quatro jogos, poderiam ter deixado a degola em caso de triunfo.

O Botafogo começou mandando no jogo. Agressivo no ataque, o time chegou logo aos sete minutos. Em boa condição para finalizar, Alex Sandro aproveitou sobra na pequena área e tocou para o fundo das redes.

Mesmo com vantagem no placar, o time da casa continuou acumulando chances, com Jean Victor, Alexandre Jesus e Baggio. A resposta do Brusque ocorreu aos 41 minutos, quando Olávio finalizou de cabeça, mas a bola subiu demais.

O goleiro Michael teve que entrar em ação em duas oportunidades do Brusque. O time visitante mostrou força na parte final do primeiro tempo e acertou a trave com Olávio. Perto do fim, o jogo teve que ser parado após um choque de cabeça envolvendo Wallace Reis e Bernardo Schappo. O defensor do Botafogo-SP precisou deixar o campo de ambulância.

Atrás do resultado, o Brusque começou o segundo tempo mostrando força. Logo no primeiro minuto, Paulinho Moccelin roubou bola no ataque e cruzou, mas Olávio finalizou para fora. Depois de certa insistência, o time visitante finalmente balançou as redes. Após cruzamento de Diego Mathias, Mateus Pivô completou para o gol e deixou tudo igual.

O jogo ficou tenso e muito truncado no meio. Mesmo diante de dificuldades, o Botafogo conseguiu voltar ao comando do placar aos 25 minutos, quando o volante João Costa chutou da intermediária e contou com desvio para enganar o goleiro Matheus Nogueira, que não teve ação. Apesar de ter sofrido o gol, o Brusque não desistiu. Aos 42 minutos, Cristovam apareceu sozinho e acertou um belo chute para igualar o marcador.

Na próxima rodada, o Brusque joga contra o Paysandu, na quarta-feira, às 21h, na Ressacada. O Botafogo-SP encara o Ceará, na quinta-feira, às 21h30, na Arena Castelão.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO-SP 2 X 2 BRUSQUE

BOTAFOGO-SP – Michael; Matheus Costa (Patrick Brey), Fábio Sanches, Bernardo Schappo (Ericson) e Jean Victor; João Costa, Gustavo Bochecha (Filipe Soutto), Alexandre Jesus, Emerson Ramon (Willian Gabriel) e Douglas Baggio; Alex Sandro (Toró). Técnico: Paulo Gomes.

BRUSQUE – Matheus Nogueira; Éverton Alemão (Diego Tavares), Ianson, Wallace e Mateus Pivô; Rodolfo Potiguar (Osman), Jhemerson, Madison (Cristovam) e Diego Mathias); Paulinho Moccelin e Olávio (Ronei). Técnico: Luizinho Vieira

GOLS – Alex Sandro, aos 7 minutos do primeiro tempo; Mateus Pivô, aos 10, João Costa, aos 25, e Cristovam, aos 42 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Alexandre Jesus (Botafogo-SP); Everton Alemão, Wallace e Diego Mathias (Brusque).

ÁRBITRO – Rodrigo José Pereira de Lima (PE).

RENDA – R$ 32.785,00.

PÚBLICO – 2.444 presentes.

LOCAL – Estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto (SP).